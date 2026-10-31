Trung Quốc xem xét tăng cường các quy định bảo vệ cá nhân

Trong ảnh: Học sinh tại một trường tiểu học ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 30/10, Bộ Công an nước này đã công bố dự thảo sửa đổi quy trình xử lý các vụ việc hành chính của các cơ quan công an, đồng thời lấy ý kiến đóng góp của người dân đến ngày 28/11.

Các thay đổi được đề xuất nhằm đồng bộ hóa quy trình của cảnh sát với những sửa đổi trong các luật về xử phạt hành chính, an ninh công cộng và phòng chống tội phạm vị thành niên, đồng thời tích hợp các kinh nghiệm thực tiễn trong nỗ lực chuẩn hóa hoạt động thực thi pháp luật, tăng cường bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Một điều khoản trong dự thảo làm rõ cách thức đánh giá các hành vi phòng vệ chính đáng trong các vụ việc liên quan đến an ninh công cộng. Những hành động nhằm ngăn chặn hành vi xâm phạm trái pháp luật đang diễn ra sẽ không bị coi là vi phạm an ninh công cộng và không phải chịu hình phạt. Trong trường hợp hành động phòng vệ vượt quá mức cần thiết và gây hậu quả nghiêm trọng, người thực hiện vẫn có thể bị xử phạt nhưng mức phạt sẽ được giảm nhẹ.

Quy định mới cũng đặt ra yêu cầu về trách nhiệm của nhà trường trong việc xử lý các vụ bắt nạt nghiêm trọng. Nếu phát hiện nhà trường cố tình không báo cáo hoặc không giải quyết theo quy định của pháp luật, cảnh sát sẽ yêu cầu nhà trường khắc phục, đồng thời đưa ra kiến nghị xử lý kỷ luật đối với các cá nhân, cán bộ hoặc nhân viên trực tiếp chịu trách nhiệm.

Ngoài ra, dự thảo còn bổ sung các biện pháp bảo vệ đối với trẻ vị thành niên là nữ giới trong các vụ việc hành chính. Khi cảnh sát thẩm vấn các nghi phạm, nạn nhân hoặc nhân chứng là nữ giới chưa thành niên, bắt buộc phải có sự hiện diện của một nhân viên nữ.

Đối với các vụ việc liên quan đến xâm hại tình dục hoặc bạo lực nhắm vào trẻ vị thành niên, việc thẩm vấn các nạn nhân hoặc nhân chứng là nữ giới chưa thành niên phải do các nữ cảnh sát thực hiện. Việc thẩm vấn các nạn nhân hoặc nhân chứng chưa thành niên trong những vụ việc như vậy cần được ghi âm, ghi hình và thực hiện trong một lần duy nhất nếu có thể.

Dự thảo cũng tăng cường bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân. Trong các vụ việc liên quan đến hành vi xâm phạm quyền riêng tư hoặc thông tin cá nhân, cảnh sát phải yêu cầu người vi phạm xóa hoặc tiêu hủy các hình ảnh, tệp âm thanh, video, tài liệu và dữ liệu điện tử khác được lưu trữ trái phép trên thiết bị của họ, sau khi đã lưu giữ các tư liệu đó làm bằng chứng.