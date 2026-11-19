Theo truyền thông Trung Quốc, cụm máy tính AI mới đặt tại tỉnh Quảng Đông đã bắt đầu hoạt động từ tuần trước. Đây là cụm tính toán AI đầu tiên của Trung Quốc sử dụng chip Ascend 950DT do Huawei phát triển, với mục tiêu phục vụ trực tiếp khách hàng ở nước ngoài.

Dự án có tổng vốn đầu tư 1 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 150 triệu USD, là kết quả hợp tác giữa Huawei và một số doanh nghiệp Trung Quốc. Cơ sở được đặt tại trạm cập bờ cáp quang biển của China Telecom, tập đoàn viễn thông nhà nước Trung Quốc, và do Guangdong Tianyima Information Industry, một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, vận hành.

MÔ HÌNH KINH DOANH “XUẤT KHẨU TOKEN”

Điểm đáng chú ý của dự án là mô hình kinh doanh được gọi là “xuất khẩu token” (token export). Theo đó, các yêu cầu xử lý AI từ người dùng nước ngoài sẽ được chuyển đến trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc. Hệ thống thực hiện quá trình tính toán và xử lý ngay tại đây, sau đó chỉ truyền các token được tạo ra trở lại cho người dùng ở nước ngoài.

Token là đơn vị dữ liệu cơ bản được các mô hình AI sử dụng để tiếp nhận đầu vào và tạo ra nội dung đầu ra. Trong quá trình vận hành các dịch vụ AI tạo sinh, lượng token tiêu thụ thường được sử dụng để đo lường khối lượng xử lý và tính toán của mô hình.

Với cách thức này, Trung Quốc có thể cung cấp dịch vụ tính toán AI xuyên biên giới mà không nhất thiết phải triển khai toàn bộ hạ tầng xử lý tại thị trường nước ngoài. Mô hình cũng cho phép các doanh nghiệp khai thác năng lực tính toán được xây dựng trong nước để đáp ứng nhu cầu sử dụng AI từ khách hàng quốc tế.

Việc đưa cụm máy tính nay vào hoạt động diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp AI Trung Quốc đang ghi nhận nhu cầu ngày càng tăng từ thị trường nước ngoài. Lợi thế về giá dịch vụ thấp hơn so với nhiều đối thủ phương Tây được xem là một trong những yếu tố giúp các mô hình AI Trung Quốc thu hút người dùng quốc tế.

Trong năm nay, các mô hình của MiniMax, Moonshot AI, Z.ai, StepFun, DeepSeek và Xiaomi đã có những thời điểm vươn lên các vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng toàn cầu về mức độ sử dụng token.

Sự gia tăng nhu cầu này tạo thêm động lực để Trung Quốc phát triển hạ tầng tính toán phục vụ các mô hình AI, đồng thời tìm kiếm nguồn doanh thu từ việc cung cấp năng lực xử lý cho thị trường quốc tế. Thay vì chỉ xuất khẩu sản phẩm hoặc dịch vụ AI hoàn chỉnh, các doanh nghiệp có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị thông qua việc cung cấp trực tiếp năng lực tính toán và xử lý dữ liệu.

Dự án tại Sán Đầu vì vậy không chỉ là một cơ sở hạ tầng mới, mà còn phản ánh định hướng đưa năng lực tính toán AI trở thành một loại dịch vụ có thể cung cấp xuyên biên giới.

CHIP ASCEND CỦA HUAWEI GIỮ VAI TRÒ CHIẾN LƯỢC TỰ CHỦ CÔNG NGHỆ

Sự xuất hiện của cụm tính toán cũng cho thấy vai trò ngày càng lớn của Huawei trong nỗ lực xây dựng hạ tầng AI dựa trên công nghệ nội địa của Trung Quốc.

Các dòng chip AI Ascend của Huawei được xem là một trong những lựa chọn quan trọng nhất của Trung Quốc nhằm giảm sự phụ thuộc vào chip bán dẫn của Mỹ, đặc biệt trong bối cảnh Washington tiếp tục siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ tiên tiến.

Chip Ascend 950DT ra mắt đầu năm nay sử dụng kiến trúc do Huawei tự phát triển

Theo thông tin được công bố, chip Ascend 950DT ra mắt đầu năm nay sử dụng kiến trúc do Huawei tự phát triển, được trang bị bộ nhớ băng thông cao (HBM) dung lượng 144 GB. Mỗi chip có khả năng xử lý tính toán FP8 đạt 1 petaflop.

FP8 là định dạng số học dấu phẩy động 8 bit, thường được sử dụng trong các tác vụ AI nhằm tăng tốc độ xử lý và tối ưu hiệu quả sử dụng tài nguyên tính toán. Đây là một trong những thông số quan trọng đối với các hệ thống phục vụ huấn luyện và vận hành mô hình AI quy mô lớn.

Trước đó, Huawei đã từng bước thương mại hóa các cụm máy tính sử dụng chip Ascend 950DT. Tháng 9 vừa qua, một cụm siêu máy tính sử dụng dòng chip này đã đi vào hoạt động tại Thượng Hải, thông qua hợp tác với đơn vị địa phương của China Telecom.

Hệ thống tại Thượng Hải có quy mô lớn, có khả năng tích hợp tối đa 1.024 chip Ascend 950DT, đồng thời sử dụng công nghệ làm mát bằng chất lỏng để đáp ứng yêu cầu vận hành của các cụm tính toán hiệu năng cao. Đây được xem là bước triển khai thương mại đầu tiên đối với các trung tâm dữ liệu dựa trên nền tảng Ascend 950DT.

Không chỉ các doanh nghiệp hạ tầng, những nhà phát triển mô hình AI lớn của Trung Quốc cũng được cho là đang quan tâm đến việc mở rộng sử dụng dòng chip này. Theo Bloomberg, DeepSeek đang lên kế hoạch triển khai ít nhất 160.000 chip Ascend 950DT tại một trung tâm dữ liệu ở khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc.

Các kế hoạch triển khai này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường kiểm soát khả năng tiếp cận chip AI tiên tiến của doanh nghiệp Trung Quốc thông qua các trung tâm dữ liệu đặt ở nước ngoài.