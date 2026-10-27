Trung Quốc xây cầu cao 625 m, không ngờ biến công trình giao thông thành điểm du lịch hút khách

Hình ảnh từ trên cao của cầu Đại Hiệp cốc Hoa Giang. Ảnh: Xinhua.

Giữa những dãy núi cao sừng sững ở phía tây nam Trung Quốc, đám đông tụ tập quanh một chàng trai trẻ đang chuẩn bị nhảy bungee từ cây cầu cao nhất thế giới.

Anh đứng trên cây cầu bắc qua một hẻm núi rộng lớn. Mặt cầu nằm ở độ cao gần gấp 9 lần so với cầu Cổng Vàng nổi tiếng ở San Francisco, Mỹ. Phía xa, những đỉnh núi cổ kính của tỉnh Quý Châu nối tiếp nhau đến tận chân trời. Xung quanh, khán giả nhích lại gần, giơ điện thoại lên, háo hức ghi lại khoảnh khắc mạo hiểm.

Trước tiên là các bước kiểm tra an toàn. Chàng trai được đeo dây đai bảo hộ và đứng trên một bục nhảy bên dưới mặt cầu trong khi nhân viên kiểm tra thiết bị.

Rồi anh bước thẳng vào khoảng không. Trong 7 giây, anh lao xuống đáy hẻm núi, cách đó hàng trăm mét.

Sợi dây bungee khổng lồ kéo anh bật ngược trở lên. Tiếp theo là những tràng pháo tay vang dội.

Đó là một cảnh tượng ngoạn mục, đặc biệt bởi địa điểm diễn ra sự việc. Cây cầu treo đồ sộ nằm giữa một trong những tỉnh miền núi hiểm trở nhất Trung Quốc, nơi kỳ tích kỹ thuật đang trở thành sân chơi khó tin dành cho khách du lịch và những người mê cảm giác mạnh.

Khánh thành vào tháng 9/2025, cầu Đại Hiệp cốc Hoa Giang vươn cao 625 m phía trên sông Bắc Bàn ở tây nam Trung Quốc. Theo Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, đây là cây cầu cao nhất thế giới tính theo độ cao mặt cầu so với địa hình bên dưới.

Cây cầu được xây dựng nhằm rút ngắn hành trình vượt hẻm núi vốn mất khoảng 2 giờ xuống chỉ còn 2 phút, kết nối các cộng đồng miền núi nông thôn với mạng lưới đường bộ rộng lớn hơn của Trung Quốc.

Theo số liệu chính quyền địa phương cung cấp cho CNN, từ khi mở cửa đến hết tháng 8/2026, cây cầu đã thu hút khoảng 3,3 triệu lượt khách.

Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc liên tục xây cầu để chinh phục địa hình hiểm trở. Nhưng công trình Hoa Giang đặt ra một câu hỏi khác: Điều gì xảy ra khi chính cây cầu trở thành điểm đến nghỉ dưỡng?

Du khách thường dựng các bệ chụp ảnh ở chân cầu. Ảnh: Xinhua.

Nghỉ dưỡng giữa tầng mây

Cầu Đại Hiệp cốc Hoa Giang trải dài gần 2,9 km qua vùng núi, với hai tháp cầu khổng lồ màu xanh ngọc nổi bật phía trên vực sâu dường như chìm khuất giữa những dãy núi.

Tuy nhiên, điểm đặc biệt nhất của công trình có lẽ không nằm ở phần mặt cầu dành cho xe cộ, mà ở những trải nghiệm bên dưới đó.

Du khách có thể bước vào khu vực bên trong kết cấu cầu, đặt chân lên các đài quan sát lát kính với tầm nhìn xuống hẻm núi khiến nhiều người phải thót tim.

Du khách đi bộ qua khu vực dành riêng cho người đi bộ để ngắm cảnh cây cầu. Ảnh: Getty.

Với những ai muốn thử thách bản thân hơn nữa, nơi đây còn có hoạt động nhảy bungee và lối đi bộ lộ thiên nằm phía dưới mặt cầu.

Trong chuyến thăm vào đầu mùa thu, tôi cũng nằm trong số những du khách đeo dây bảo hộ và đi bộ dọc bên thành cầu, ở độ cao hàng trăm mét so với đáy vực.

Trải nghiệm này mang lại góc nhìn mà rất ít người lái xe qua cầu có thể cảm nhận. Khi bên dưới chân chỉ là khoảng không hun hút, còn những dãy núi trải dài đến tận đường chân trời, tôi gần như không thể hình dung hết quy mô công trình mà Trung Quốc đã xây dựng tại đây.

Nhưng ở những ngôi làng nằm sâu dưới đáy hẻm núi, tác động của cây cầu được đo bằng một thứ cụ thể hơn nhiều: sinh kế của người dân.

Ngôi làng đổi thay nhờ cây cầu

Với ông Lin Guoquan, cây cầu mở ra những cơ hội mà trước đây ông khó có thể hình dung cho ngôi làng của gia đình.

Sau nhiều năm làm đầu bếp tại các tỉnh Vân Nam, Chiết Giang và Quảng Đông, ông Lin trở về Quý Châu, bắt đầu cải tạo những ngôi nhà cũ, trong đó có nhà của ông bà mình, thành cơ sở lưu trú cho khách du lịch. Ông đặt cược rằng cây cầu mới sẽ đưa du khách đến một nơi mà trước đây ít người ngoài có lý do để ghé thăm.

Canh bạc ấy dường như đã thành công.

Ảnh chụp từ máy bay không người lái cho thấy một nhà nghỉ homestay tại thị trấn. Ảnh: Xinhua.

“Khi mới mở cửa, chúng tôi chỉ có 9 phòng. Giờ đây, số phòng đã tăng lên 52 nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu của tất cả du khách”, ông Lin nói với CNN.

Hoạt động kinh doanh của ông phát triển cùng làn sóng du lịch tăng trưởng mạnh mẽ. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày vào tháng 2/2026, khu dịch vụ của cây cầu ghi nhận hơn 300.000 lượt khách ghé thăm — con số còn lớn hơn dân số thành phố Buffalo, bang New York, Mỹ.

Ông Lin cũng trở thành một gương mặt nổi tiếng trên mạng xã hội địa phương, thu hút hơn 100.000 người theo dõi trên Douyin, nền tảng tương đương TikTok của Trung Quốc. Ông thường phát trực tiếp, giới thiệu vẻ đẹp của ngôi làng nằm dưới cây cầu hùng vĩ.

“Nhiều người đặt phòng tại homestay của tôi sau khi xem video. Họ còn hỏi tôi kinh nghiệm và lời khuyên khi đi du lịch”, ông cho biết thêm.

Với những người kinh doanh như ông Lin, thu hút khách giờ đây không chỉ phụ thuộc vào những con đường dẫn đến hẻm núi. Họ còn phải tiếp cận được khách hàng tiềm năng trên mạng.

Trước đây, vùng này có độ phủ sóng di động hạn chế. Kể từ đó, nhà mạng nhà nước China Mobile phối hợp với tập đoàn công nghệ Huawei mở rộng mạng lưới, lắp đặt thêm các trạm phát sóng để đáp ứng lượng khách ngày càng tăng.

“Điều mọi người nhìn thấy là cây cầu vật lý hùng vĩ này”, ông Zhou Jianguo, thành viên bộ phận chiến lược và phát triển kinh doanh tại Trung Quốc của Huawei, nói. “Nhưng một cây cầu trong thế giới số cũng quan trọng không kém, và đó chính là mạng lưới viễn thông của chúng tôi”.

Nhiều cửa hàng và quán cà phê mới đầy màu sắc đã mọc lên ở thị trấn Huajiang. Ảnh: Getty.

Gần đỉnh hẻm núi, du khách đăng ảnh và video từ một điểm lưu trú thuộc phân khúc hoàn toàn khác.

Khác với những ngôi nhà trong làng được ông Lin cải tạo, khách sạn hạng sang Onaemont với 83 phòng được quy hoạch ngay từ đầu như một phần của dự án phát triển du lịch xung quanh cây cầu.

Được xây dựng men theo sườn núi, khách sạn có nhà hàng và hồ bơi toàn cảnh. Tất cả phòng nghỉ đều hướng thẳng ra cây cầu.

Theo bà Cao Luyao, quản lý truyền thông tiếp thị của khách sạn, thay đổi lớn nhất không chỉ nằm ở số lượng khách đến với vùng hẻo lánh này của Quý Châu, mà còn ở thời gian họ lưu lại.

“Du khách giờ đây không chỉ đến ngắm cây cầu mà còn có thể nghỉ qua đêm ngay bên cạnh”, bà Cao nói. “Điều này nâng cấp mô hình du lịch lấy cây cầu làm trung tâm, từ những chuyến ghé thăm chớp nhoáng thành trải nghiệm nghỉ dưỡng qua đêm trọn vẹn hơn”.

Trung Quốc xây bao nhiêu cây cầu là đủ?

Tuy nhiên, khi Trung Quốc tiếp tục xây dựng thêm nhiều cây cầu, bài toán kinh tế đằng sau mỗi dự án mới cũng trở nên phức tạp hơn.

Bà Li Linna, phó giáo sư tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, đã nghiên cứu 295 cây cầu cao tại Quý Châu và nhận thấy mức đóng góp trung bình của các công trình này vào việc cải thiện khả năng tiếp cận giao thông ở cấp huyện đang giảm dần.

Nghiên cứu cho thấy trong giai đoạn 2010-2015, các cây cầu cao giúp cải thiện khả năng tiếp cận giao thông cấp huyện trung bình khoảng 8%. Tuy nhiên, tỷ lệ đóng góp này giảm xuống còn khoảng 5% trong giai đoạn 2015-2020, khi mạng lưới đường cao tốc mở rộng khiến nhu cầu xây thêm cầu vượt địa hình giảm đi.

“Vì vậy, lợi ích tăng thêm về khả năng tiếp cận giao thông mà mỗi cây cầu mới mang lại đang giảm dần”, bà Li nói với CNN.

Điều đó không đồng nghĩa thời kỳ xây dựng những cây cầu khổng lồ đã kết thúc.

Một cặp vợ chồng mới cưới tạo dáng chụp ảnh tại cây cầu mới. Ảnh: Getty.

“Đối với các huyện miền núi xa xôi, kém phát triển ở miền tây Trung Quốc, nơi bị chia cắt bởi hẻm núi và sông ngòi, việc xây thêm một cây cầu cao vẫn có thể mang lại lợi ích đáng kể cả về kinh tế lẫn khả năng tiếp cận giao thông”, bà nhận định.

Tuy nhiên, bà cho rằng cách đánh giá giá trị kinh tế của một cây cầu cũng đang thay đổi.

Trước đây, lợi ích chủ yếu được đo bằng thời gian di chuyển được rút ngắn, chi phí vận tải giảm và khả năng lưu thông của người dân, hàng hóa được cải thiện. Giờ đây, những công trình như cầu Đại Hiệp cốc Hoa Giang còn mang lại một giá trị khác: lý do để du khách tìm đến những địa điểm mà nếu không có cây cầu, họ có thể chẳng bao giờ nghĩ tới.

“Câu hỏi quan trọng trong tương lai là chúng ta sẽ xây những cây cầu cao này ở đâu và mỗi cây cầu cụ thể sẽ giải quyết vấn đề gì”, bà Li nói.

Liệu hàng triệu lượt khách đổ về Hoa Giang trong năm đầu tiên có chuyển hóa thành sự thịnh vượng lâu dài cho địa phương hay không vẫn còn là câu hỏi chưa có lời đáp.

Với ông Xie Boran, giám đốc Văn phòng Dự án Hoa Giang thuộc Tập đoàn Đầu tư Giao thông Quý Châu, năm đầu tiên của cây cầu đã mang đến những kỷ niệm ngoài dự kiến.

Ông nhớ lại sự phấn khích của các đồng nghiệp khi cây cầu cuối cùng cũng được đưa vào khai thác. Nhưng ông cũng không quên hình ảnh những cặp đôi mới cưới tổ chức lễ cưới với cây cầu treo khổng lồ làm phông nền.

Và rồi còn có những người đến đây chỉ để nhảy bungee.

Nhiều thế kỷ trước, các thương nhân phải mất tới một tháng mới vượt qua được vùng địa hình hiểm trở này.

Giờ đây, trong một bước ngoặt đầy thú vị, người ta đi hàng trăm cây số không phải để vượt qua hẻm núi, mà để nán lại phía trên, chiêm ngưỡng cây cầu lơ lửng giữa những dãy núi.

Được xây dựng để đưa con người đến một nơi khác, giờ đây chính cây cầu lại trở thành điểm đến mà họ muốn tìm đến ngay từ đầu.

Theo CNN