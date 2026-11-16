Trung Quốc xác nhận thượng đỉnh 3 bên với lãnh đạo Nga và Mỹ

Nhà chức trách Trung Quốc mới đây xác nhận Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh 3 bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông vào 19/11.

"Ngày 19/11, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa các nguyên thủ quốc gia Trung Quốc - Nga - Mỹ với sự tham dự của Tổng thống Putin và Tổng thống Trump tại Thâm Quyến", Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo.

Cuộc gặp dự kiến diễn ra bên lề cuộc họp các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), diễn ra trong hai ngày 18 - 19/11. Tuyên bố không đề cập thêm thông tin nào khác, bao gồm cả những nội dung dự kiến được đưa ra thảo luận tại cuộc gặp mang tính lịch sử này.

Trước đó, Nhà Trắng và điện Kremlin đều xác nhận kế hoạch tổ chức cuộc gặp 3 bên này.

Giới chức Mỹ cho hay, tại cuộc gặp 3 bên, ông Trump muốn thảo luận về việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân và có khả năng đề cập đến cuộc chiến của Mỹ tại Iran. Trong khi đó, vấn đề liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine dự kiến không nằm trong chương trình nghị sự của cuộc gặp.

Đối với vấn đề giải trừ vũ khí hạt nhân, Trung Quốc từ lâu duy trì quan điểm rằng Mỹ và Nga cần cắt giảm đáng kể kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của mình trước khi Bắc Kinh cân nhắc tham gia đàm phán về kho vũ khí hạt nhân của nước này.

Được biết, tỷ phú Elon Musk - Giám đốc điều hành của cả hãng xe điện Tesla và công ty hàng không vũ trụ SpaceX sẽ tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm Trung Quốc, song không tham gia cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Mỹ với Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Putin.