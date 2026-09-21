Trung Quốc xác nhận thời điểm Chủ tịch Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở Busan, Hàn Quốc, ngày 30/10/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21/9 đã xác nhận về thời điểm Chủ tịch Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Mỹ.

Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có lịch trình thăm cấp nhà nước tới Mỹ từ ngày 23-25/9 theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, vào ngày 20/9, tại New York (Mỹ), giới chức kinh tế Mỹ và Trung Quốc đã tiến hành các cuộc trao đổi thẳng thắn, sâu rộng và mang tính xây dựng trong khuôn khổ tham vấn về các vấn đề kinh tế và thương mại.

Theo Tân Hoa xã, tại cuộc gặp hai bên đã thảo luận về những vấn đề kinh tế, thương mại quan trọng cùng quan tâm, cũng như việc thực hiện các nhận thức chung đạt được trong các cuộc đàm phán trước đó. Hai bên cũng tiến hành đối thoại về các vấn đề liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Cuộc thảo luận có sự tham gia của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong, nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tham gia cuộc họp còn có Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và quan chức Trung Quốc Lý Thành Cương.