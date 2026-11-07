Trung Quốc xác nhận thảo luận về cuộc gặp 3 bên Tập Cận Bình - Trump - Putin

(Từ trái qua phải) Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: ANSA

Theo Tân Hoa xã và hãng tin Al Jazeera, phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh trong tuần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết nước này "đang trao đổi với các bên liên quan về cuộc gặp giữa lãnh đạo của 3 quốc gia".

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi đầu tuần này cũng xác nhận: “Công tác phối hợp để tổ chức một cuộc gặp như vậy đang diễn ra. Chúng tôi hy vọng việc này sẽ được hoàn tất trong vài ngày tới”.

Hiện chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra nhưng cuộc gặp giữa 3 nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Mỹ dự kiến được tổ chức trong tháng này, bên lề một hội nghị thượng đỉnh khu vực tại thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc.

Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp mang tính lịch sử. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng 3 nhà lãnh đạo khó có thể thảo luận những vấn đề thực chất và thay vào đó, cuộc gặp có thể chủ yếu nhằm tạo cơ hội để họ xuất hiện cùng nhau trong một bức ảnh.

Trung Quốc là nước chủ nhà tổ chức hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm nay. Đây là diễn đàn gồm 21 nước thành viên, trong đó có Mỹ và Nga.

Ông Trump được kỳ vọng sẽ tới Thâm Quyến để gặp ông Tập lần thứ 3 trong năm nay nhằm duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh giữa hai nước, dự kiến hết hạn vào tháng 1 tới.

Tổng thống Mỹ từng tuyên bố sẵn sàng tham gia cuộc đàm phán 3 bên tập trung vào vấn đề vũ khí hạt nhân. "Nếu Chủ tịch Tập Cận Bình muốn tổ chức cuộc gặp, tôi sẽ tham gia", ông Trump nói với các phóng viên hồi tháng trước.

Ông Trump, ông Tập và Tổng thống Nga Putin từng gặp nhau riêng rẽ nhưng chưa bao giờ cùng tham gia một cuộc hội đàm 3 bên chính thức.