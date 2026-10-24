Trung Quốc xác nhận nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm thành phố biên giới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Bình Nhưỡng ngày 4/1/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, ông Vương Hộ Ninh đã chuyển lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới ông Kim Jong Un.

Trong cuộc hội đàm với ông Vương Hộ Ninh, nhà lãnh đạo Kim Jong Un bày tỏ cảm ơn Trung Quốc vì sự ủng hộ lâu dài đối với sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của Triều Tiên, đồng thời hy vọng hai nước sẽ mở rộng tình hữu nghị có bề dày lịch sử và hợp tác thiết thực, mang lại lợi ích cụ thể cho nhân dân hai nước.

Ông Kim Jong Un đã kết thúc chuyến thăm và trở về Triều Tiên. Ông Vương Hộ Ninh trực tiếp tiễn nhà lãnh đạo Triều Tiên lên đường về nước.

Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh. Ảnh: THX/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thành phố biên giới Đan Đông sau khi vượt qua sông Amnok, hay còn gọi là sông Áp Lục ở Trung Quốc.

Trước đó, vào ngày 15/10, Trung Quốc và Triều Tiên tổ chức lễ khai trương cầu Áp Lục mới nối thành phố Đan Đông với thành phố Tân Nghĩa Châu, tỉnh Bắc Pyongan của Triều Tiên. Công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông đường bộ và tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa giữa hai nước.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin cây cầu dài 3.026 m, có 4 làn xe, được xây dựng với kinh phí khoảng 2,2 tỷ NDT (328 triệu USD) do Trung Quốc chi trả. Công trình hoàn thành từ năm 2014 nhưng chưa thể đưa vào sử dụng do hạ tầng đường dẫn và cơ sở hải quan phía Triều Tiên chưa hoàn thiện, cùng những trở ngại phát sinh từ đại dịch COVID-19 và tình hình quốc tế.

Lần gần nhất ông Kim Jong Un thăm Trung Quốc là vào tháng 9/2025. Chuyến thăm thành phố Đan Đông ngày 24/10 là chuyến thăm Trung Quốc thứ 6 của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến tham gia Hội nghị Cấp cao các kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 diễn ra từ ngày 18 - 19/11 tại Thâm Quyến, Trung Quốc.

Ngày 12/10, Tổng thống Trump chia sẻ ông có thể gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á vào tháng 11. Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn chưa lên tiếng về thông tin này.