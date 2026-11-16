Trung Quốc xác nhận hội nghị thượng đỉnh ba bên với Mỹ và Nga

"Vào ngày 19/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ chủ trì cuộc gặp giữa các nguyên thủ quốc gia Trung Quốc - Nga - Mỹ với sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thâm Quyến", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo.

Cuộc gặp dự kiến diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 33, tổ chức tại Thâm Quyến trong hai ngày 18-19/11. Trước đó, Nhà Trắng và Điện Kremlin đều xác nhận kế hoạch này.

Một công trình kiến ​​trúc theo chủ đề APEC tại một công viên ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Một trong những nội dung chính được thảo luận là kiểm soát và cắt giảm vũ khí hạt nhân. Người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales cho biết, ông Trump đặc biệt quan ngại về tình trạng gia tăng vũ khí hạt nhân trên thế giới.

"Tổng thống đã làm rõ rằng, cùng với các chủ đề khác, ông sẽ thảo luận về việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân trên thế giới. Tổng thống Trump tin rằng sự gia tăng vũ khí hạt nhân này là rất nguy hiểm", bà Wales nói.

Vấn đề này trở nên cấp thiết sau khi Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược Mới (New START) giữa Mỹ và Nga hết hạn hồi tháng 2 mà không có thỏa thuận thay thế. Hai quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới vì vậy lần đầu tiên sau hơn 50 năm không còn bị giới hạn bởi một thỏa thuận kiểm soát vũ khí chiến lược.

Washington muốn xây dựng thỏa thuận mới có sự tham gia của Trung Quốc, song Bắc Kinh cho rằng Mỹ và Nga cần cắt giảm kho vũ khí của mình trước khi Trung Quốc tham gia đàm phán. Ngoài ra, ông Trump dự kiến thảo luận với lãnh đạo Trung Quốc và Nga về xung đột tại Iran.

Trong khi đó, vấn đề Ukraine sẽ không được đưa vào chương trình nghị sự. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Washington đang duy trì kênh đàm phán riêng với Moscow và Kiev nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột.

Ngoài hội nghị ba bên, ông Trump dự kiến hội đàm song phương và dùng bữa trưa làm việc với ông Tập ngày 19/11. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp thứ tư giữa hai lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng năm ngoái. Tuy nhiên, Washington xác nhận chưa có kế hoạch tổ chức cuộc gặp riêng giữa ông Trump và ông Putin.

Tỷ phú Elon Musk, chủ sở hữu Tesla và SpaceX, sẽ tháp tùng Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc nhưng không tham dự hội nghị ba bên. Washington cũng cho biết sẽ không thảo luận với Bắc Kinh về kiểm soát xuất khẩu chip nhạy cảm hay việc CEO Nvidia Jensen Huang từ chức gần đây. Mỹ khẳng định kiểm soát xuất khẩu là vấn đề an ninh quốc gia không thể thương lượng.

Kế hoạch hội nghị khiến nhiều người liên tưởng đến Hội nghị Yalta năm 1945, nơi lãnh đạo Mỹ, Anh và Liên Xô bàn về trật tự thế giới sau Thế chiến II. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ sự so sánh này, cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào tại Thâm Quyến cũng không thể áp đặt lên các quốc gia khác.

"Rõ ràng là cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo của các quốc gia như Nga, Trung Quốc và Mỹ là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, đừng quên rằng tầm nhìn về một trật tự toàn cầu là không ai cố gắng áp đặt bất kỳ quan điểm cụ thể nào về trật tự đó, và nó phải dựa hoàn toàn trên sự tôn trọng lẫn nhau cùng có lợi", ông Peskov nói.

Theo lịch trình, ông Trump rời Washington ngày 16/11, tới Philippines ngày 17/11 dự Hội nghị cấp cao ASEAN, trước khi đến Thâm Quyến tham dự APEC và cuộc gặp ba bên.