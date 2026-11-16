Trung Quốc xác nhận cuộc họp giữa ông Trump, ông Tập và ông Putin dự kiến ​​diễn ra bên lề APEC

Tổng thống Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin bên lề APEC tại Thâm Quyến ngày 19/11. Ảnh: Getty.

Lãnh đạo Trung Quốc, Mỹ và Nga sẽ tổ chức cuộc gặp ba bên tại thành phố Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc, vào thứ Năm, bên lề Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo APEC, Bắc Kinh thông báo hôm 16/11.

Cuộc gặp mang tính bước ngoặt giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hai người đồng cấp Donald Trump, Vladimir Putin sẽ đánh dấu lần đầu tiên lãnh đạo ba cường quốc hàng đầu thế giới về sức mạnh hạt nhân và địa chính trị cùng ngồi vào bàn đàm phán theo thể thức ba bên.

Thông báo được đưa ra sau khi Nhà Trắng hôm thứ Sáu và Điện Kremlin hôm thứ Bảy tuần trước xác nhận cuộc gặp chưa từng có tiền lệ này sẽ diễn ra bên lề hội nghị APEC tại Thâm Quyến. Hội nghị dự kiến khai mạc vào thứ Tư tuần này.

Các cuộc đàm phán sẽ diễn ra bên lề Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC. Đây là lần đầu tiên sau một thập kỷ Trung Quốc đăng cai một sự kiện quốc tế quy tụ những nền kinh tế quyền lực nhất thế giới, kể từ Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu năm 2016.

Việc cả ba bên cùng xác nhận cuộc gặp ba bên sẽ diễn ra được đưa ra sau nhiều tuần giới quan sát quốc tế thảo luận về những vấn đề mà các nhà lãnh đạo có thể đưa lên bàn nghị sự.

Tuần trước, SCMP đưa tin cuộc thảo luận ba bên có thể dẫn tới một cam kết kiểm soát việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các kho vũ khí hạt nhân, như một phần trong chương trình nghị sự rộng hơn về quản trị toàn cầu.

Washington phát tín hiệu rằng ông Trump dự định đề cập vấn đề cắt giảm vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ cũng thể hiện mong muốn đưa cuộc chiến tại Iran vào chương trình nghị sự.

Ngày càng có nhiều ý kiến so sánh cuộc gặp sắp tới với Hội nghị Yalta năm 1945, nơi Mỹ, Liên Xô và Anh cùng định hình trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Một số nhà quan sát lo ngại Bắc Kinh, Washington và Moscow có thể tận dụng cuộc đàm phán để tái định hình hệ thống toàn cầu theo cách khiến các quốc gia khác chỉ còn biết chấp nhận và làm theo những quyết định của ba cường quốc.

Tuy nhiên, cũng có nhiều nhà phân tích dự đoán cuộc gặp sẽ không đạt được nhiều tiến triển thực chất, do những ưu tiên chiến lược của ba bên không tương đồng.

Nga tỏ ra không muốn thảo luận về cuộc chiến tại Ukraine, trong khi Mỹ tuyên bố xung đột này sẽ không nằm trong chương trình nghị sự.

Bắc Kinh cũng không mấy mặn mà với việc kiểm soát vũ khí hạt nhân theo cơ chế ba bên, với lý do kho vũ khí hạt nhân của nước này nhỏ hơn nhiều so với Mỹ và Nga. Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh không ủng hộ mô hình các cường quốc cùng chia sẻ quyền quản trị các vấn đề toàn cầu.

Theo SCMP