Trung Quốc xác định đổi mới sáng tạo và phát triển chất lượng cao là trọng tâm

Công nhân làm việc tại một công ty điện tử ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 30/9, Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện Trung Quốc (DRC) đã công bố “Báo cáo Phát triển Trung Quốc 2026,” trong đó tập trung đánh giá quá trình phát triển kinh tế-xã hội của nước này năm 2025, những thành tựu trong giai đoạn thực hiện Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 14 (2021-2025), đồng thời phân tích các động lực phát triển mới trong giai đoạn tiếp theo.

Theo báo cáo này, trong bối cảnh môi trường kinh tế quốc tế có nhiều thay đổi, Trung Quốc cần tiếp tục chuyển đổi mô hình tăng trưởng, từ dựa nhiều vào mở rộng quy mô sang dựa vào nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực đổi mới. Trong đó, việc hình thành các động lực tăng trưởng mới được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Một trong những nội dung trọng điểm của báo cáo là thúc đẩy các lĩnh vực tiêu dùng dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao trở thành động lực mới của nền kinh tế.

Báo cáo cho rằng cùng với quá trình nâng cao mức sống người dân, nhu cầu đối với các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, văn hóa-du lịch, thể thao, dịch vụ dành cho người cao tuổi và các dịch vụ số ngày càng gia tăng.

Theo đó, mở rộng tiêu dùng trong nước, đặc biệt là tiêu dùng dịch vụ, được xem là một hướng đi quan trọng nhằm tăng cường vai trò của nhu cầu nội địa trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Báo cáo cũng dành nội dung đáng kể đánh giá tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với phát triển kinh tế-xã hội.

Trung Quốc xác định AI đang trở thành một yếu tố quan trọng thúc đẩy đổi mới khoa học-công nghệ, nâng cao năng suất lao động và cải tạo các ngành sản xuất truyền thống.

Các lĩnh vực ứng dụng AI được đề cập gồm sản xuất thông minh, y tế, giáo dục, giao thông, quản trị đô thị và dịch vụ công. Đồng thời, báo cáo cũng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện cơ chế quản lý dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin, xây dựng tiêu chuẩn và quy tắc quản trị phù hợp nhằm thúc đẩy AI phát triển bền vững.

Trong lĩnh vực tài chính, báo cáo cho rằng cần tiếp tục thúc đẩy cải cách thể chế nền tảng của thị trường vốn, nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết và phát huy vai trò của thị trường vốn trong hỗ trợ đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp công nghệ và thúc đẩy tăng trưởng chất lượng cao.

Về chuyển đổi xanh, báo cáo nhấn mạnh việc nâng cao tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu phát điện, thúc đẩy phát triển điện gió, điện mặt trời, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý năng lượng. Báo cáo cho rằng chuyển đổi năng lượng không chỉ liên quan tới mục tiêu giảm phát thải carbon mà còn tạo ra các ngành công nghiệp mới và động lực phát triển mới.

Theo các nội dung được công bố, “Báo cáo Phát triển Trung Quốc 2026” phản ánh những ưu tiên chính sách của Trung Quốc trong giai đoạn mới, trong đó khoa học-công nghệ, AI, tiêu dùng nội địa và kinh tế xanh được xem là những trụ cột thúc đẩy tăng trưởng.

Nội dung báo cáo cho thấy Bắc Kinh đang hướng tới mô hình phát triển dựa nhiều hơn vào đổi mới sáng tạo, hiệu quả sử dụng nguồn lực và năng lực cạnh tranh công nghệ trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động./.