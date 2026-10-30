Trung Quốc xác định 4 trọng tâm trong phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) cùng các lãnh đạo cấp cao: Thủ tướng Lý Cường, Chủ tịch Nhân đại toàn quốc Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hỗ Ninh, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Thái Kỳ, Phó Thủ tướng Đinh Tiết Tường và Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Lý Hi dự phiên họp toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX tại Bắc Kinh từ ngày 26 đến 29/10/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Ngày 30/10, phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX (Hội nghị Trung ương 5), ông Trương Phúc Hải, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc, cho biết phương châm tiếp cận đồng bộ nhằm đảm bảo các quan chức “không dám, không thể và không muốn” tham nhũng đóng vai trò là chiến lược trọng yếu để thực hiện quản lý Đảng toàn diện và nghiêm minh, đồng thời là kim chỉ nam cơ bản cho cuộc đấu tranh chống tham nhũng.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đại hội XVIII), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với ông Tập Cận Bình là hạt nhân đã kiên quyết loại trừ tham nhũng ở bất cứ nơi nào xuất hiện, đảm bảo mọi vụ việc đều được điều tra và mọi hành vi tham nhũng đều bị trừng trị, với quyết tâm nhổ tận gốc những tệ nạn này.

Dưới sự lãnh đạo đó, toàn Đảng đã nỗ lực tăng cường hiệu quả răn đe, để các quan chức “không dám” tham nhũng, thắt chặt các ràng buộc về thể chế để họ “không thể” tham nhũng và giáo dục ý thức đạo đức tự giác để họ “không muốn” tham nhũng.

Ông Trương Phúc Hải cho biết, thông qua việc kiên quyết loại bỏ những “virus” làm xói mòn sự lành mạnh của Đảng, chiến dịch chống tham nhũng đã đạt được những kết quả đáng kể và kể từ đó được củng cố một cách toàn diện.

Từ Đại hội XVIII đến nay, các cơ quan kiểm tra kỷ luật và giám sát trên toàn quốc đã thụ lý 8,105 triệu vụ việc, đồng thời áp dụng các hình thức kỷ luật hoặc biện pháp giám sát đối với 7,922 triệu cá nhân, trong đó có 963 quan chức thuộc diện Trung ương trực tiếp quản lý.

Theo ông Trương Phúc Hải, tình hình đấu tranh phòng, chống tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng và phức tạp; nhiệm vụ loại bỏ tận gốc các điều kiện nảy sinh tham nhũng vẫn vô cùng gian nan và nặng nề.

“Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về một số vấn đề trọng yếu liên quan đến việc kiên trì đẩy mạnh quản lý Đảng toàn diện và nghiêm minh” nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiên định đi theo con đường phòng, chống tham nhũng mang đặc sắc Trung Quốc, đồng thời đề ra các phương hướng triển khai trên 4 lĩnh vực trọng điểm.

Thứ nhất, duy trì áp lực cao và các biện pháp nghiêm khắc để trừng trị tham nhũng; đẩy mạnh chấn chỉnh tham nhũng trong các lĩnh vực tập trung nhiều quyền lực, vốn đầu tư và tài nguyên.

Ưu tiên điều tra, xử lý các vụ án có sự đan xen giữa vấn đề chính trị và kinh tế, sự cấu kết giữa quan chức chính phủ và các nhóm lợi ích kinh doanh, cũng như sự thâm nhập của vốn vào lĩnh vực chính trị.

Bên cạnh đó, văn kiện này cũng yêu cầu điều tra triệt để các hình thức tham nhũng mới và tinh vi, đồng thời bảo đảm việc chấn chỉnh thường xuyên, liên tục đối với các hành vi sai trái và tham nhũng gây ảnh hưởng trực tiếp đến người dân.

Thứ hai, tăng cường kiểm soát và giám sát việc thực thi quyền lực; hoàn thiện các cơ chế thể chế gắn kết chặt chẽ giữa việc trao quyền, thực thi quyền lực và giám sát quyền lực, bảo đảm các quy trình này rõ ràng, minh bạch và có thể truy xuất nguồn gốc; đồng thời, kiểm soát quyền lực một cách khoa học và hiệu quả hơn thông qua hệ thống quy định chặt chẽ.

Thứ ba, củng cố nền tảng tư tưởng cho việc giữ vững sự liêm chính và bài trừ tham nhũng; tăng cường xây dựng văn hóa liêm chính trong thời đại mới; đồng thời vận dụng các lý tưởng, niềm tin, giá trị, quan niệm đạo đức cùng ý thức kỷ luật và pháp luật, vốn được đúc kết trong các lý luận đổi mới của Đảng để vun đắp tinh thần liêm chính, trong sạch cho đội ngũ đảng viên và cán bộ.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả tổng thể trong việc bảo đảm để các quan chức “không dám tham nhũng, không thể tham nhũng và không muốn tham nhũng”; thực hiện các công việc cụ thể nhằm thúc đẩy cải cách và quản trị thông qua việc sử dụng các vụ án điển hình; đồng thời gia tăng sức lan tỏa và tác động sâu rộng của công tác phòng, chống tham nhũng./.