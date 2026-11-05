Trung Quốc, WIPO hợp tác về bản quyền trong kỷ nguyên số

Thỏa thuận trên đã được chính thức hóa thông qua một biên bản ghi nhớ hợp tác song phương mới được ký kết tại tỉnh Cam Túc, giữa Cục Bản quyền quốc gia Trung Quốc và WIPO. Cụ thể, hai bên sẽ tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo hiện có để xây dựng cơ chế phát triển nhân tài ổn định, lâu dài, đồng thời thúc đẩy các dịch vụ bản quyền phục vụ nền kinh tế thực.

Cục Bản quyền quốc gia Trung Quốc cho biết, biên bản ghi nhớ này đánh dấu bước tiến sâu sắc hơn trong quan hệ hợp tác giữa hai bên, có ý nghĩa quan trọng đối với Bắc Kinh trong việc tăng cường nghiên cứu các vấn đề bản quyền mới nổi, tham gia vào quản trị bản quyền toàn cầu và mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế của quốc gia này.

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Ngoài ra, hai bên đã nhất trí triển khai các dự án hợp tác tại Trùng Khánh và tỉnh Sơn Tây nhằm cùng khám phá các phương thức và cơ chế sử dụng bản quyền cùng các công cụ sở hữu trí tuệ liên quan để hỗ trợ bảo vệ văn học, nghệ thuật dân gian và du lịch văn hóa. Hai bên cũng sẽ tận dụng thế mạnh riêng, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để thúc đẩy sự phát triển tích hợp giữa nghệ thuật dân gian (được bảo hộ bản quyền) và du lịch, thúc đẩy quá trình nâng cấp các ngành công nghiệp địa phương, đồng thời tạo động lực mới cho sự đổi mới văn hóa truyền thống Trung Hoa.