Kế hoạch số 267/2026 được Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) và Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) ký ban hành ngày 17/11/2026, sau khi được Quốc vụ viện phê duyệt. Kế hoạch được gửi đến chính quyền các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương, các bộ, cơ quan và doanh nghiệp nhà nước trung ương có liên quan.

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Trung Quốc định hình mạng thông tin thế hệ mới với 04 nền tảng công nghệ chính gồm 5G-A (5G độc lập), 6G, cáp quang 10 gigabit và internet vệ tinh. Hệ thống được tổ chức thành bốn lớp gồm mạng cơ sở, mạng không gian, mạng quốc tế và mạng hội tụ. Kiến trúc mạng được thiết kế để cung cấp đồng bộ các dịch vụ cảm biến, truyền dẫn, lưu trữ, tính toán và trí tuệ, phục vụ các hoạt động kinh tế và xã hội

Trung Quốc đặt mốc năm 2030 để hoàn thành một mạng thông tin thế hệ mới phủ sóng hoàn thiện và dẫn đầu về hiệu năng, theo đó Bắc Kinh sẽ triển khai mạng 6G đúng thời điểm, đưa 5G-A cùng cáp quang 10 gigabit vào các khu vực trọng điểm, cơ bản hoàn thành hệ thống internet vệ tinh quỹ đạo thấp đủ sức phục vụ toàn cầu, tiếp tục tối ưu mạng cáp biển và cáp đất liền quốc tế, đồng thời phát triển internet công nghiệp và mạng kết nối xe cộ trên quy mô lớn. Cùng với các mục tiêu về hạ tầng, Trung Quốc muốn nâng mạnh năng lực tích hợp truyền thông, cảm biến, định vị, tính toán và trí tuệ, cơ bản dựng xong bộ khung chống chịu thảm họa dựa trên nhiều mạng phối hợp, tăng cường năng lực bảo đảm an ninh mạng và thông tin khẩn cấp, rồi từng bước làm chủ chuỗi sản xuất cùng chuỗi cung ứng của ngành viễn thông để hệ sinh thái công nghiệp ngày càng hoàn thiện.

Mạng 6G và cáp quang 10 gigabit ưu tiên đô thị lớn

Người dùng điện thoại sẽ sớm cảm nhận những thay đổi đầu tiên trong quá trình Trung Quốc triển khai mạng 6G. Theo phương án, Trung Quốc sẽ mở rộng mạng 5G-A băng thông siêu rộng tại khu vực nội đô các thành phố cấp địa khu trở lên và những vùng biển ven bờ trọng điểm. Việc thương mại hóa 6G sẽ được khởi động khi các điều kiện chín muồi. Song song với đó, chiến dịch "Nâng cấp tín hiệu" tiếp tục tập trung cải thiện vùng phủ sóng 5G tại khu dân cư, dọc các tuyến đường và khả năng định vị trong nhà.

Trung Quốc cũng đặt mục tiêu nâng chất lượng phủ sóng 5G tại khu vực biên giới, nông thôn, rừng, đồng cỏ, vùng biển và những địa bàn hẻo lánh. Các chương trình "Băng rộng biên cương", "Băng rộng rừng và đồng cỏ" cùng cơ chế chuyển vùng 5G giữa các nhà mạng sẽ được triển khai tùy theo điều kiện từng địa phương.

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Đối với mạng internet cố định, Trung Quốc tiếp tục mở rộng cáp quang 10 Gbps (10G PON) tại các đô thị và những khu vực nông thôn đủ điều kiện. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu nâng tốc độ tải lên theo nhu cầu sử dụng, đồng thời ưu tiên triển khai công nghệ 50G PON tại các trung tâm thương mại, khu công nghiệp và khu dân cư ở những thành phố trọng điểm. Trung Quốc sẽ thí điểm mô hình "thành phố 10 gigabit toàn vùng" nhằm mở rộng phạm vi phủ sóng cáp quang tốc độ cao.

Mạng truyền dẫn cũng nằm trong kế hoạch nâng cấp của Trung Quốc nhằm đáp ứng yêu cầu kết nối của 6G. Tại các đô thị, hệ thống truyền dẫn quang 400 Gbps sẽ được triển khai theo nhu cầu. Mạng quang 100 Gbps được mở rộng thêm các điểm kết nối và đưa đến gần người dùng hơn. Đối với mạng trục quốc gia, Trung Quốc định hướng sử dụng hệ thống truyền dẫn từ 400 Gbps trở lên, kết hợp với thiết bị chuyển mạch toàn quang. Trung Quốc cũng sẽ phổ biến sợi quang đơn mode dịch chuyển bước sóng cắt G.654.E để xây dựng mạng cáp trục theo mô hình Tám dọc, tám ngang mới, kết nối các nút nghiệp vụ quan trọng trên toàn quốc. Cùng với đó, Trung Quốc đặt mục tiêu từng bước chuyển đổi hạ tầng mạng, thiết bị đầu cuối và ứng dụng sang sử dụng hoàn toàn giao thức IPv6.

Mạng không gian là một hướng phát triển quan trọng trong kế hoạch xây dựng hạ tầng thông tin thế hệ mới của Trung Quốc. Nước này sẽ đẩy nhanh việc phóng vệ tinh thông tin quỹ đạo thấp, thử nghiệm chia sẻ phổ tần giữa mạng vệ tinh và mạng mặt đất, đồng thời phối hợp sử dụng tần số giữa các vệ tinh quỹ đạo cao và quỹ đạo thấp. Trung Quốc cũng hướng tới kết hợp internet vệ tinh với hệ thống định vị Bắc Đẩu, mạng di động mặt đất và trí tuệ nhân tạo. Một số dịch vụ mới sẽ được đưa vào thử nghiệm thương mại, gồm kết nối trực tiếp điện thoại với vệ tinh, hệ thống trao đổi dữ liệu tần số rất cao qua vệ tinh (VDES) và dịch vụ kết nối vạn vật qua vệ tinh.

Hành khách đi máy bay cũng nằm trong kế hoạch khi trạm gốc 5G mặt đất phát lên không trung (5G-ATG) được ưu tiên phủ quy mô các đường bay trục nội địa và đường bay nhánh có thời gian bay dài. Trung Quốc tính tới khí cầu và máy bay không người lái chạy năng lượng mặt trời hoạt động trong không gian cận vũ trụ, dùng trước tiên cho các vùng có nguy cơ thiên tai cao.

Với mạng quốc tế, phương án yêu cầu mở rộng tuyến cáp biển hướng châu Á Thái Bình Dương và Á Âu, thúc đẩy xây dựng mạng cáp biển của nhóm BRICS, nâng dung lượng cáp đất liền xuyên biên giới theo các hướng Trung Quốc Lào Thái Lan, Trung Quốc Nga và Trung Quốc Kazakhstan, đồng thời tìm cách mở hành lang vận chuyển kết hợp cáp biển và cáp đất liền Á Âu. Trung tâm dữ liệu và nút điện toán đám mây ở nước ngoài sẽ được bố trí đồng bộ để năng lực tính toán, mô hình và ứng dụng của Trung Quốc cùng nhau vươn ra thị trường quốc tế.

Nhà máy, ô tô và đô thị bước vào kỷ nguyên kết nối mới

Trung Quốc đặt doanh nghiệp sản xuất vào trung tâm cuộc nâng cấp hạ tầng hướng tới mạng 6G, với mục tiêu triển khai nâng cả số lượng lẫn chất lượng nhà máy 5G, thúc đẩy 60.000 doanh nghiệp cải tạo và nâng cấp hạ tầng mạng, xây dựng các bộ dữ liệu chất lượng cao trong 20 ngành trọng điểm để dựng mạng lưới phối hợp giữa các tác tử trí tuệ nhân tạo công nghiệp, đồng thời bổ sung hơn 100 nền tảng internet công nghiệp có sức ảnh hưởng. Để hình thành mạng công nghiệp kiểu mới tích hợp điều khiển, kết nối và tính toán, cơ quan quản lý sẽ thí điểm mạng 5G độc lập (5G SA) dành riêng cho công nghiệp, còn doanh nghiệp tại những lĩnh vực công nghiệp then chốt sẽ thử nghiệm mạng chuyên dụng chạy trên băng tần riêng nhằm đẩy mạnh đổi mới cả về công nghệ lẫn ứng dụng.

Nhà máy thiết bị gia dụng ứng dụng 5G và điện toán biên để tự động hóa sản xuất. Ảnh Huawei

Người lái xe sẽ thấy mạng kết nối xe cộ di động (C-V2X) xuất hiện trước tiên tại những giao lộ và đoạn đường hay xảy ra tai nạn, tiến tới kết hợp với mạng 5G tại các thành phố trọng điểm và đường cao tốc. Các khu vực có hoạt động bay tầm thấp cũng sẽ được phủ sóng liên tục bằng 5G, 5G-A và internet vệ tinh để giám sát các tuyến bay phục vụ hoạt động dân dụng. Việc triển khai mạng 6G thương mại cũng phải tính đến nhu cầu phát triển các dịch vụ bay tầm thấp.

Chính quyền đô thị được trao thêm công cụ quản lý mới khi trạm gốc 5G-A và 6G tích hợp chức năng cảm biến được dùng để theo dõi "dấu hiệu sinh tồn của thành phố", phục vụ cảm nhận theo thời gian thực, phân tích thông minh, cảnh báo theo cấp độ và phối hợp xử lý, giúp công tác quản trị chuyển từ ứng phó bị động sang phòng ngừa chủ động. Với các lĩnh vực đòi hỏi an ninh cao như hành chính công và tài chính, Trung Quốc sẽ thăm dò ứng dụng mạng truyền thông bảo mật lượng tử.

Hạ tầng viễn thông Trung Quốc chuyển hướng sang AI

Song song với mạng 6G, văn bản yêu cầu kiến trúc mạng phải tiến hóa theo hướng lấy ứng dụng trí tuệ nhân tạo làm trung tâm. Trung Quốc sẽ dựng hệ thống hạ tầng tính toán gồm trung tâm đầu mối, khu vực và rìa mạng, xây nền tảng giám sát và điều phối năng lực tính toán thống nhất toàn quốc, đồng thời triển khai chiến dịch "Dùng điện toán trong mili giây". Các doanh nghiệp được hỗ trợ xây cụm máy tính quy mô trên 1 vạn card xử lý, trong khi những tuyến truyền dẫn dung lượng lớn 400 Gbps và 800 Gbps sẽ nối các nút đầu mối với vùng có nhu cầu tính toán cao, kèm theo thí điểm hệ thống truyền dẫn 1,6 Tbps.

Ảnh minh họa. Nguồn: CARIZON

Bên cạnh đó, Trung Quốc muốn nghiên cứu mạng kết nối các tác tử trí tuệ nhân tạo, từ kiến trúc, định danh, định tuyến cho tới phối hợp liên vùng và quản trị an ninh, rồi xây mạng thử nghiệm để tạo ra những ứng dụng mẫu có thể nhân rộng. Mạng lưới viễn thông, từ 5G-A tới mạng 6G, được kỳ vọng tự quản lý, tự cấu hình và tự tối ưu, tiến tới đạt cấp độ mạng tự trị cao.

An toàn mạng lưới và năng lực ứng cứu thiên tai chiếm vị trí lớn trong phương án xây dựng mạng 6G của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ xây khoảng 2.000 siêu trạm gốc và 2.000 trạm gốc khẩn cấp hỗ trợ mọi nhà mạng, nâng năng lực bảo đảm của các trạm chỉ huy thông tin khẩn cấp tần số 370 MHz, xây trung tâm khu vực bảo đảm thông tin khẩn cấp với kho vật tư và đội ngũ trang bị đầy đủ. Vệ tinh quỹ đạo thấp được dùng để cung cấp dịch vụ internet vệ tinh, phổ biến dịch vụ điện thoại kết nối thẳng tới vệ tinh, còn máy bay không người lái thời gian bay dài sẽ tự lập mạng liên lạc khi xảy ra sự cố.

Trước những tình huống khẩn cấp như lũ lụt, nhà mạng phải chú trọng quy hoạch và chọn địa điểm, gia cố công trình, sao lưu dữ liệu hệ thống và dữ liệu nghiệp vụ ở nơi khác, đồng thời diễn tập định kỳ để kiểm chứng hiệu quả biện pháp dự phòng. Về an ninh, Trung Quốc sẽ nghiên cứu khung an ninh tổng thể cho mạng 6G, tăng cường bảo vệ mạng, dữ liệu và thông tin trên 5G-A, 6G và internet vệ tinh, phân loại quản lý an ninh mạng và an ninh dữ liệu theo cấp độ, đồng thời đẩy mạnh dùng mật mã thương mại.

Trung Quốc gắn mục tiêu xanh vào hạ tầng viễn thông bằng cách đưa trí tuệ nhân tạo vào khâu tiết kiệm điện nước cho thiết bị, đồng thời khuyến khích dùng chip tiêu thụ ít điện, cơ chế tự ngắt thông minh và thiết bị tiết kiệm năng lượng dạng mô đun. Phương án yêu cầu cải tạo phòng máy và trung tâm tính toán để bớt hao điện nước, ứng dụng rộng rãi công nghệ làm mát hiệu quả cao và loại bỏ dần thiết bị cũ tiêu tốn nhiều năng lượng. Kế hoạch cũng khuyến khích cấp điện xanh trực tiếp, nâng tỷ lệ năng lượng tái tạo và xây dựng hạ tầng tính toán xanh, không phát thải carbon ở tầm quốc gia. Theo hướng xây dựng tập trung, tiết kiệm, các bên sẽ cùng xây và dùng chung đường ống, cột treo cáp, phòng máy cũng như hệ thống phủ sóng trong nhà tại những địa điểm trọng điểm.

Trung Quốc sẽ quy hoạch mạng thông tin thế hệ mới đồng bộ với mạng cấp nước, lưới điện kiểu mới, mạng điện toán, mạng đường ống ngầm đô thị và mạng logistics, đồng thời thúc đẩy ngành điện lực, đô thị và giao thông mở cột, đường ống, đường hầm và phòng máy cho mạng viễn thông dùng chung theo phương thức hợp lý, công bằng.

Trung Quốc kéo tư nhân vào cuộc đua 6G

Để các nhiệm vụ của phương án, trong đó có lộ trình mạng 6G, đi vào thực tế, MIIT sẽ chủ trì cùng CAC, NDRC và các bộ ngành liên quan điều phối các công trình lớn, theo dõi tiến độ đầu tư và đánh giá kết quả triển khai. Bộ cũng tăng cường phối hợp với các tỉnh, hỗ trợ những địa phương trọng điểm đi trước thí điểm và xây dựng các nút đầu mối tổng hợp. Các doanh nghiệp viễn thông cơ sở phải cụ thể hóa biện pháp, xác định lịch trình và tăng mức đầu tư để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, còn cơ quan quản lý viễn thông ở từng tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương sẽ phối hợp với ngành công nghiệp và công nghệ thông tin địa phương triển khai chính sách hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi cho việc xây dựng mạng.

Trung Quốc sẽ soạn thảo Luật Viễn thông và Luật Tài nguyên Phổ tần Vô tuyến, tăng hỗ trợ cho các dự án chiến lược và khuyến khích doanh nghiệp tư nhân tham gia xây mạng theo quy định của pháp luật. Nhà nước cũng lập nền tảng tổng hợp giúp doanh nghiệp viễn thông vươn ra nước ngoài, kết nối với sáng kiến "Vành đai và Con đường", và thận trọng thí điểm mở thêm thị trường dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng cho nhà đầu tư nước ngoài. Chính quyền các địa phương sẽ tăng bố trí quỹ đất, đất rừng, đồng cỏ, mặt biển và phổ tần cho mạng thông tin thế hệ mới, đưa dự án vào quy hoạch không gian lãnh thổ các cấp, hỗ trợ khâu chọn địa điểm, cấp phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường và áp dụng nghiêm tiêu chuẩn quốc gia về cáp quang tới từng căn hộ. Trung Quốc cũng hoàn thiện chính sách mở máng cáp dọc đường sắt cao tốc, đường ống dọc đường cao tốc và hầm giao thông cho mạng viễn thông sử dụng.

Trung Quốc tập trung nghiên cứu thiết bị lõi 5G-A và mạng 6G, gồm mạng lõi, trạm gốc và thiết bị đầu cuối, cho sáu kịch bản lớn như truyền thông nhập vai, tích hợp truyền thông với cảm biến và hội tụ vệ tinh với mặt đất. Trung Quốc cũng tham gia tích cực vào công việc của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) và Dự án Đối tác Thế hệ thứ ba (3GPP).

Phương án đặt mục tiêu phổ biến điện thoại và máy tính tích hợp trí tuệ nhân tạo, thiết bị đeo thông minh, đầu cuối internet vệ tinh, gắn giao diện não máy tính, trí tuệ nhân tạo hiện thân và ô tô kết nối thông minh với mạng thông tin thế hệ mới, kèm yêu cầu hoàn thiện cơ chế bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư cá nhân ngay trên thiết bị đầu cuối. Với các chỉ tiêu cụ thể như 60.000 doanh nghiệp nâng cấp mạng, hơn 100 nền tảng internet công nghiệp mới, không ít hơn 2.000 siêu trạm gốc và 2.000 trạm gốc khẩn cấp, Trung Quốc đã đặt mạng 6G vào một kế hoạch hạ tầng có mục tiêu đo đếm được, với mốc năm 2030 cho mạng thông tin thế hệ mới.