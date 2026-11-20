Trạm vận chuyển hydro xanh tại quận Kundulun, thành phố Baotou, khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.

Trung Quốc đã đưa vào hoạt động tuyến đường ống đầu tiên chuyên vận chuyển hydro tinh khiết trên quãng đường hơn 100 km. Công trình dài 195 km tại khu vực Nội Mông được kỳ vọng giúp giảm chi phí đưa loại nhiên liệu sạch này đến người sử dụng, qua đó thúc đẩy phát triển chuỗi công nghiệp hydro xanh.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã hôm thứ Năm, đường ống dài 195 km (121 dặm) nằm tại thành phố công nghiệp Bao Đầu, khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc. Dự án được Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc lựa chọn vào nhóm các dự án thí điểm năng lượng hydro đầu tiên.

Đường ống giúp giảm chi phí vận chuyển hydro

Lưu trữ và vận chuyển từ lâu là những trở ngại lớn đối với việc mở rộng ứng dụng hydro. Vận chuyển loại khí này bằng đường bộ trên quãng đường dài có thể tiêu tốn chi phí rất lớn, khiến việc đưa hydro đến các cơ sở sử dụng gặp nhiều khó khăn.

Theo Tân Hoa Xã, hệ thống đường ống có thể giúp giảm đáng kể chi phí phân phối, qua đó tạo động lực phát triển hạ tầng vận chuyển hydro chuyên dụng.

Tuy nhiên, xây dựng đường ống chỉ vận chuyển hydro tinh khiết cũng đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật. Mạng lưới đường ống hydro của Trung Quốc trong thời gian dài vẫn chủ yếu ở giai đoạn nghiên cứu, thăm dò và phát triển.

“Dự án đánh dấu bước đột phá quan trọng trong hoạt động vận chuyển hydro tinh khiết quy mô lớn trên quãng đường dài tại Trung Quốc, thúc đẩy sự phát triển đồng bộ của toàn bộ chuỗi công nghiệp hydro xanh, từ sản xuất, lưu trữ, vận chuyển đến sử dụng”, Tân Hoa Xã nhận định.

Việc mở rộng sử dụng hydro có thể giúp Trung Quốc giảm phát thải trong những ngành công nghiệp khó thay thế nhiên liệu hóa thạch, chẳng hạn như sản xuất thép và hàng không. Đây là những lĩnh vực mà các giải pháp năng lượng thay thế vẫn còn hạn chế.

Alfredo Montufar-Helu, Giám đốc điều hành tại Trung Quốc của công ty tư vấn Ankura Consulting, cho rằng việc Trung Quốc thúc đẩy ứng dụng hydro không phải điều quá bất ngờ nếu xét đến định hướng chính sách và sự hỗ trợ của chính phủ.

“Hydro, theo những gì tôi được biết, không phải nguồn năng lượng dễ quản lý. Nó có tính biến động cao”, ông nói.

Montufar-Helu cho biết trước đây ông chưa từng nghe về một đường ống tại Trung Quốc được thiết kế để vận chuyển hydro trên quãng đường dài như vậy.

“Đây có phải một bước đột phá không? Có lẽ là vậy”, ông nhận xét.

Theo chuyên gia này, kinh nghiệm xây dựng các tuyến đường ống dài của Trung Quốc có thể tạo tiềm năng để nước này tích hợp hydro vào những kế hoạch phát triển năng lượng xanh trên quy mô rộng hơn.

Cung cấp hydro xanh cho nhiều ngành công nghiệp

Dự án do một công ty con tại Bao Đầu của China Huadian, tập đoàn phát điện thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc, vận hành.

Theo Tân Hoa Xã, tuyến đường ống dự kiến hỗ trợ năng lực sản xuất hydro xanh 7.800 tấn mỗi năm, cung cấp nhiên liệu cho các khách hàng trong lĩnh vực hóa chất, luyện kim, khí đốt và giao thông vận tải.

Khu tự trị Nội Mông có nguồn tài nguyên gió và năng lượng mặt trời dồi dào, tạo điều kiện thuận lợi để sản xuất hydro xanh. Loại nhiên liệu này có thể được tạo ra bằng cách sử dụng điện tái tạo để điện phân nước. Khi được đốt hoặc sử dụng trong pin nhiên liệu, hydro tạo ra nước thay vì khí CO₂ tại điểm sử dụng.

Wang Xinyu, Giám đốc Công ty Công nghệ Năng lượng Hydro Nội Mông Huadian, đơn vị xây dựng đường ống, cho biết công trình được phê duyệt năng lực vận chuyển 100.000 tấn hydro mỗi năm.

Theo thông tin Tân Hoa Xã dẫn lời ông Wang, chi phí vận chuyển hydro xanh qua tuyến đường ống có thể giảm xuống mức chỉ 3 nhân dân tệ/kg, tương đương khoảng 11.000 đồng/kg.

Mức chi phí này được kỳ vọng giúp cải thiện tính kinh tế của hydro xanh, nhất là khi Trung Quốc tìm cách mở rộng sản xuất và ứng dụng nhiên liệu này trong các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng.

Theo SCMP