Phó giáo sư, Tiến sỹ Trần Kế Hoa, Đại học Ngoại ngữ Ngoại thương Quảng Đông (Trung Quốc). (Ảnh: TTXVN phát)

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Kế Hoa tại Đại học Ngoại ngữ Ngoại thương Quảng Đông (Trung Quốc) nhận định chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc đã trực tiếp góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Nhận định trên được Tiến sỹ Trần Kế Hoa đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Trung Quốc về kết quả chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo Phó giáo sư, Tiến sỹ Trần Kế Hoa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thăm Quảng Đông và Vân Nam, đặc biệt là đã tới thăm Khu di tích nhà ở của Bác Hồ tại Côn Minh, Vân Nam, qua đó khơi dậy lòng tự hào của nhân dân hai nước đối với tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí vừa là anh em” giữa hai Đảng, hai nước.

Trên khía cạnh quốc tế, ông Trần Kế Hoa cho rằng Việt Nam đã quảng bá những thành tựu, định hướng của mình trước đông đảo đối tác quốc tế, tạo thêm niềm tin của cộng đồng quốc tế đối với môi trường kinh doanh hiện nay và không gian phát triển trong tương lai của Việt Nam.

Đánh giá về bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ bàn giao nước chủ nhà Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) năm 2027, Phó giáo sư, Tiến sỹ Trần Kế Hoa nhấn mạnh đồng chí Tô Lâm đã điểm lại thành tựu 40 năm đổi mới của Việt Nam, phân tích 3 định hướng chiến lược mà APEC cần thúc đẩy, trình bày mô hình phát triển mới của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, cuối cùng giới thiệu vai trò chủ nhà APEC 2027 của Việt Nam.

Ông Trần Kế Hoa chia sẻ: “Tôi rất vui mừng được chứng kiến sự phát triển nhảy vọt của nền kinh tế Việt Nam. Theo tôi, ‘láng giềng tốt’ trong quan hệ 4 tốt của hai nước Việt Nam-Trung Quốc có hai ý nghĩa, một là hai nước láng giềng ‘có quan hệ tốt’ với nhau, hai là hai nước láng giềng đều ‘có nền kinh tế tốt’."

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Kế Hoa đặc biệt cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã mở đầu bài phát biểu bằng lời đánh giá cao đối với thành tựu phát triển vượt bậc của Trung Quốc nói chung và Thâm Quyến nói riêng. Ông tin tưởng rằng Trung Quốc và Việt Nam sẽ sát cánh đồng hành trên con đường phát triển thịnh vượng.

Về những đóng góp của Việt Nam được kỳ vọng trong năm APEC 2027, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Kế Hoa cho rằng “Phát huy sức mạnh mềm của văn hoá” là một điểm đáng lưu ý trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo ông, đây cũng có thể trở thành một thành quả của việc tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Việt Nam.

Việt Nam có thể chủ động thiết kế, thực thi các chương trình quảng bá văn hóa của Việt Nam nói riêng, của các nền kinh tế APEC nói chung, ví dụ tổ chức Tuần lễ văn hóa APEC.

Với tư cách là một giảng viên chuyên ngành tiếng Việt và một nhà khoa học chuyên nghiên cứu lịch sử từ vựng tiếng Việt, ông Trần Kế Hoa mong muốn Việt Nam khởi xướng một số sự kiện về phát triển sức mạnh mềm văn hóa trong khuôn khổ APEC, ví dụ giao lưu thanh niên, giao lưu sinh viên, giao lưu ngôn ngữ văn học, giao lưu phim điện ảnh và phim truyện hai chiều, đa chiều giữa các nền kinh tế APEC. Tầm nhìn về sức mạnh mềm cũng là một khía cạnh thể hiện sức mạnh mềm của Việt Nam./.