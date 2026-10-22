Trung Quốc và Nga phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào khu vực Á-Âu

Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp thường kỳ lần thứ 31 giữa lãnh đạo chính phủ hai nước tại thành phố Saint Petersburg ngày 21/10, trong khuôn khổ chuyến thăm Nga của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Cuộc họp do Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin và người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường cùng chủ trì thảo luận. Trong Tuyên bố chung, hai bên lên án mọi hành động gây sức ép từ bên ngoài thông qua việc sử dụng vũ lực nhằm cản trở tiến trình đoàn kết và hội nhập Á-Âu. Hai nước đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi và những quan ngại lớn của mỗi bên.

Tuyên bố nêu rõ Trung Quốc ủng hộ Nga trong việc bảo vệ an ninh, ổn định, thống nhất quốc gia, phát triển, thịnh vượng, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời phản đối các lực lượng bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Nga.

Hai nước cũng tái khẳng định cam kết duy trì hệ thống quốc tế lấy Liên hợp quốc làm trung tâm và trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế, đồng thời phản đối việc chia thế giới thành các khu vực hoặc khối đối đầu.

Tuy nhiên, Tuyên bố chung không đề cập khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, Thủ tướng Lý Cường đã có cuộc tiếp kiến Tổng thống Vladimir Putin. Tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh quan hệ Moscow – Bắc Kinh không bị dao động trước những thay đổi của tình hình quốc tế và không chịu sự can thiệp của bên thứ ba. Ông khẳng định Trung Quốc là đối tác gần gũi và đáng tin cậy nhất của Nga trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Ông cũng cho biết sẽ có cơ hội gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị APEC tháng tới.

Về phần mình, Thủ tướng Lý Cường chuyển lời chào của Chủ tịch Tập Cận Bình tới tổng thống Putin và nhận định hai nước đang đóng góp tích cực vào việc duy trì ổn định trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động. Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh hai nước sẽ tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, đồng thời huy động sức mạnh của các nước phương Nam toàn cầu để bảo vệ lợi ích chung.