Trung Quốc và Nga mở rộng hợp tác

Thủ tướng Trung Quốc gặp Tổng thống Nga tại Saint Petersburg. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Thủ tướng Trung Quốc khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng cùng Nga tăng cường trao đổi chiến lược, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác song phương, góp phần nâng cao đời sống của người dân hai nước.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc đồng thời nhấn mạnh mong muốn hai bên tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực như năng lượng và tài nguyên, kinh tế, thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, qua đó thúc đẩy sự thịnh vượng chung của hai nước.

Tổng thống Vladimir Putin cho rằng, quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đang phát triển rất thành công và năng động, được xây dựng trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Nhà lãnh đạo Nga đánh giá cao kết quả đạt được thông qua các cuộc tiếp xúc cấp cao gần đây giữa hai nước, tạo cơ sở để Moskva và Bắc Kinh tiếp tục tăng cường quan hệ song phương; đồng thời cho biết hai nước sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực trọng điểm.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và người đồng cấp Nga Mikhail Mishustin đã cùng chủ trì cuộc gặp thường kỳ lần thứ 31 giữa người đứng đầu chính phủ hai nước.

Thủ tướng Lý Cường nêu rõ, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác cùng Nga để cụ thể hóa những nhận thức chung quan trọng đạt được giữa nguyên thủ hai nước thành hành động thực tế và kết quả cụ thể, mang lại lợi ích cho người dân hai nước.