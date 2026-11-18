Phát biểu tại hội nghị diễn ra ở thành phố Thâm Quyến, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) giữ vai trò trung tâm; đồng thời thúc đẩy thương mại, đầu tư tự do và mở cửa, bảo đảm hoạt động thông suốt của các chuỗi công nghiệp và cung ứng toàn cầu. Ông cho biết Trung Quốc sẽ tiếp tục đầu tư phát triển công nghiệp và công nghệ mới, giảm thuế quan, mở cửa thị trường hơn nữa, đồng thời phản đối chủ nghĩa bảo hộ và các hành động đơn phương.

Thông điệp trên được đưa ra sau khi Mỹ công bố các biện pháp hạn chế mới nhằm kiểm soát khả năng tiếp cận của Trung Quốc đối với chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, trong đó có sản phẩm của tập đoàn Nvidia. Động thái này được cho là có thể gây thêm sức ép đối với thỏa thuận đình chiến thương mại còn mong manh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trong khi đó, Tổng thống Putin chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga, cho rằng những biện pháp này đã phản tác dụng. Theo nhà lãnh đạo Nga, các biện pháp trừng phạt, thuế quan và hạn chế xuất khẩu có thể tạo ra một số tác động răn đe, nhưng không thể ngăn cản tăng trưởng hoặc làm suy yếu hoàn toàn nền kinh tế của các đối thủ cạnh tranh. Ông cũng mô tả các nước phương Tây là những “cựu bá quyền” và cho rằng châu Âu đang suy giảm vị thế.

Sau bài phát biểu, ông Tập Cận Bình và ông Putin có cuộc gặp song phương, trong đó hai bên đánh giá cao quan hệ hợp tác và cam kết thúc đẩy xây dựng thế giới đa cực.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tiến hành cuộc gặp ba bên bên lề hội nghị vào ngày 19/11. Các vấn đề dự kiến được đề cập gồm xung đột Nga - Ukraine, tình hình Iran, thương mại, AI và vũ khí hạt nhân.

Cuộc gặp thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế trong bối cảnh một số nước châu Âu và châu Á lo ngại các cường quốc có thể đạt được những thỏa thuận ảnh hưởng đến lợi ích của các quốc gia khác mà không có sự tham gia của họ. Những quan ngại này khiến cuộc gặp được so sánh với Hội nghị Yalta năm 1945, nơi các cường quốc thảo luận về phạm vi ảnh hưởng và góp phần định hình trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai.