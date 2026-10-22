Trung Quốc và Nga chỉ trích 'can thiệp từ bên ngoài' vào khu vực Á - Âu

Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại St Petersburg, ngày 21/10. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố chung được đưa ra nhân chuyến thăm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tới Nga. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Lý Cường đã gặp Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Mikhail Mishustin.

“Hai bên cho rằng sự can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại hiện là yếu tố chính làm suy yếu sự ổn định trên toàn lục địa Á - Âu. Hai bên kiên quyết lên án mọi hành động cưỡng ép từ bên ngoài có sử dụng vũ lực nhằm phá vỡ đoàn kết tại khu vực Á - Âu”, tuyên bố chung được Tân Hoa Xã đăng tải nêu rõ.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh: “Hai bên sẽ luôn kiên quyết ủng hộ nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi và những mối quan tâm lớn của mỗi bên”.

“Trung Quốc ủng hộ Nga trong việc bảo vệ an ninh, ổn định, thống nhất quốc gia, phát triển và thịnh vượng, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; đồng thời phản đối sự can thiệp của các thế lực bên ngoài vào công việc nội bộ của Nga”, văn bản viết.

Tuyên bố với những lời lẽ mạnh mẽ được đưa ra vào thời điểm đang có những đồn đoán về khả năng Tổng thống Putin sắp gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Cuộc gặp, có thể là lần đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Mỹ, đang được chuẩn bị”, Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov nói với các phóng viên ngày 21/10.

Ông cho biết, mục tiêu là đưa cuộc gặp vào chương trình nghị sự của hội nghị cấp cao APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc, vào tháng tới.

Việc Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã làm thay đổi đáng kể cục diện chiến lược trên khắp khu vực Á - Âu.

Theo giới phân tích, nguồn lực của Nga bị dàn trải vì phải tập trung vào Ukraine, không còn có thể dành nhiều cho Trung Á và Nam Kavkaz, tạo ra khoảng trống để Mỹ can dự sâu rộng hơn vào khu vực. Iran cũng bị phân tâm bởi hàng loạt biến động ở Trung Đông.

Washington đã bắt đầu tận dụng cơ hội này. Năm 2025, Tổng thống Mỹ Trump tổ chức hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo các nước Trung Á tại Nhà Trắng, công bố các thỏa thuận thương mại và khoáng sản trị giá hàng tỷ đô la.

Cũng trong năm đó, ông Trump công bố thỏa thuận mở hành lang thương mại và trung chuyển, sau này được đặt tên là Tuyến đường Trump vì Hòa bình và Thịnh vượng quốc tế.

Hành lang này được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ giữa Azerbaijan và Armenia liên quan đến Nagorno-Karabakh, thông qua việc thúc đẩy thương mại và tăng cường kết nối giữa 2 quốc gia.