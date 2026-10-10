Trung Quốc và EU đạt thỏa thuận cắt giảm một nửa lượng xe hybrid

Ô tô Trung Quốc nhập khẩu đậu tại cảng Zeebrugge, Bỉ. Nguồn: Reuters.

Thông tin được Ủy viên Thương mại Châu Âu Maros Sefcovic đưa ra hôm 10/10 sau các cuộc đàm phán tại Bắc Kinh, vốn nhằm mục đích giảm bớt thâm hụt thương mại ngày càng lớn của EU với Trung Quốc.

Ông Sefcovic cho biết thỏa thuận này sẽ giúp điều tiết hoạt động xuất khẩu xe hybrid và xe hybrid sạc điện (plug-in hybrid) của Trung Quốc sang EU, đồng thời cắt giảm lượng nhập khẩu hàng triệu xe trong vòng bốn năm. Tuy nhiên, ông không đưa ra chi tiết về cách thức triển khai thỏa thuận này sau cuộc đàm phán kéo dài hai ngày.

Cổ phiếu của các nhà sản xuất ô tô châu Âu – vốn đã sụt giảm liên tục trong hai năm qua do thuế quan của Mỹ và sự gia tăng mạnh mẽ lượng xe xuất khẩu từ Trung Quốc – nhìn chung đã tăng điểm sau tin tức này.

Thỏa thuận này đạt được sau ba tháng thảo luận giữa ông Sefcovic và các quan chức Trung Quốc, đại diện là Bộ trưởng Thương mại Vương Văn Đào, đồng thời diễn ra sau nhiều năm tranh chấp giữa Bắc Kinh và Brussels về tình trạng gia tăng mạnh mẽ hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc, chẳng hạn như ô tô.

Các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về kết quả này vào đầu hội nghị thượng đỉnh tại Brussels vào thứ Năm tuần tới. Họ sẽ xem xét liệu thỏa thuận này có đánh dấu sự khởi đầu cho việc tái cân bằng thâm hụt thương mại của khối với Trung Quốc, vốn đã phình to lên mức hơn 1 tỷ euro (1,12 tỷ USD) mỗi ngày hay không.

Ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện Châu Âu, cho rằng thỏa thuận về xe hybrid cần được mở rộng sang các lĩnh vực khác và EU cũng nên triển khai hiệu quả hơn các biện pháp phòng vệ thương mại.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, Bộ trưởng Vương Văn Đào đã trao đổi với ông Sefcovic rằng, Trung Quốc không phải là nguyên nhân gốc rễ gây ra các vấn đề của EU, mà là một đối tác cùng giải quyết các vấn đề đó. Ông Sefcovic cho biết hai bên cũng đã đạt được thỏa thuận về việc giảm thuế nhập khẩu của Trung Quốc đối với hàng hóa xuất khẩu trị giá khoảng 4 tỷ euro từ EU – bao gồm phụ tùng ô tô, dầu ô liu và giày dép – cũng như tạo thuận lợi cho quy trình cấp phép xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu của Trung Quốc.