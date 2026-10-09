Trung Quốc và EU đạt nhiều đồng thuận sau hai ngày đàm phán thương mại

Cảng hàng hóa ở Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo truyền thông Trung Quốc, từ ngày 8-9/10, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào và Cao ủy Thương mại và An ninh Kinh tế Ủy ban châu Âu (EC) Maros Sefcovic đã tổ chức cuộc họp thường kỳ lần thứ hai Cơ chế Tham vấn Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-EU (sau đây gọi tắt là Cơ chế) tại Bắc Kinh. Hai bên đã tiến hành các cuộc thảo luận thực chất, hiệu quả và đạt được một loạt các kết quả đồng thuận.

Với tư cách là các đối tác thương mại chủ chốt, cả hai bên tái khẳng định sẽ xử lý thỏa đáng những bất đồng trong khuôn khổ các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nỗ lực tiếp tục ổn định và cân bằng quan hệ thương mại và kinh tế song phương.

Hai bên nhất trí tổ chức cuộc họp thường kỳ lần thứ ba của Cơ chế vào tháng 3/2027 và sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ, bao gồm cả hội nghị trực tuyến cấp bộ trưởng vào tháng 1.

Tại cuộc họp trên, hai bên đã đạt được một số nhận thức chung quan trọng. Về cân bằng thương mại và đầu tư, hai bên sẽ tiếp tục tìm hiểu khả năng giảm thuế quan đối với một số mặt hàng trong khuôn khổ các quy tắc của WTO.

EU và Trung Quốc nhất trí tiếp tục tăng cường liên lạc và hợp tác theo cơ chế giám sát thương mại và tận dụng hơn nữa cơ chế đối thoại để tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Hai bên đã đạt được thỏa thuận về thương mại xe hybrid phù hợp với quy tắc của WTO.

Bên cạnh đó, hai bên đồng ý tiếp tục đối thoại về các vấn đề tiếp cận thị trường liên quan đến thiết bị y tế. Ngoài ra, EU và Trung Quốc cũng nhất trí tìm hiểu hợp tác đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế song phương và thảo luận về triển khai hợp tác hướng tới tương lai.

Về kiểm soát xuất khẩu, hai bên tái khẳng định sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa đối thoại kiểm soát xuất khẩu giữa Trung Quốc và EU và hoan nghênh việc tăng cường liên lạc và trao đổi về các chính sách kiểm soát xuất khẩu của mỗi bên.

Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc phê duyệt giấy phép xuất khẩu đất hiếm và nam châm vĩnh cửu sang EU thông qua cơ chế "kênh xanh."

EU sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia thành viên để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết các trường hợp cấp phép quan trọng liên quan đến hàng hóa lưỡng dụng cho Trung Quốc.

Về sở hữu trí tuệ, Trung Quốc và EU đã bắt đầu giải quyết các vấn đề sở hữu trí tuệ mang tính hệ thống và đã đạt được tiến bộ. Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác để giải quyết các vấn đề liên quan và đặt ra các mục tiêu theo từng giai đoạn, tập trung vào việc bảo vệ và thực thi sở hữu trí tuệ hiệu quả và công bằng, với tính minh bạch và khả năng dự đoán cao hơn. Hai bên nhất trí theo dõi tiến độ thông qua Nhóm làm việc về Sở hữu trí tuệ Trung Quốc-EU.

Về cải cách WTO, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa trao đổi và hợp tác song phương về cải cách WTO một cách cởi mở và mang tính xây dựng. Hai bên cam kết tham gia cải cách WTO và nhất trí thảo luận tất cả các vấn đề liên quan nhằm đạt được tiến bộ đáng kể./.