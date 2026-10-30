Trung Quốc và Đức thúc đẩy hợp tác chiến lược

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tại cuộc hội đàm ở Bắc Kinh ngày 30/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định trong hơn 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Trung Quốc và Đức đã duy trì quan hệ hợp tác phát triển ổn định, trở thành những đối tác tin cậy và cùng hỗ trợ nhau phát triển. Trung Quốc sẵn sàng cùng Đức mở ra chương mới trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời thúc đẩy xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn.

Chủ tịch Trung Quốc cho rằng hai bên cần khai thác thêm tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển xanh và ít phát thải carbon, thương mại dịch vụ và kinh tế số, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo động lực mới cho quan hệ song phương. Ông Tập Cận Bình cũng đề nghị hai nước tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục và nghệ thuật, tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại của người dân, góp phần củng cố sự hiểu biết lẫn nhau trước thềm kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc - Đức vào năm 2027.

Về phần mình, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier đánh giá quan hệ Đức - Trung Quốc có tính gắn kết, cùng có lợi và năng động. Hai nước duy trì sự tôn trọng lẫn nhau, đối thoại bình đẳng và đạt được những kết quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển của mỗi bên.

Đức mong muốn tiếp tục duy trì trao đổi cấp cao với Trung Quốc, mở rộng hợp tác trong thương mại, công nghệ, AI và bảo vệ môi trường, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân. Ông Steinmeier cho rằng thông qua đối thoại và tham vấn, hai bên có thể giải quyết thỏa đáng những bất đồng trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, hướng tới các kết quả cùng có lợi và tạo hình mẫu hợp tác cho cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Đức khẳng định Berlin sẵn sàng phối hợp với Bắc Kinh thực hiện trách nhiệm gìn giữ hòa bình và thúc đẩy phát triển toàn cầu; ủng hộ các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, thương mại tự do và các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), đồng thời phản đối chủ nghĩa bảo hộ và các cuộc chiến thương mại.