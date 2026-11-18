Thủ tướng Canada Mark Carney (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp ở Thâm Quyến, Trung Quốc ngày 17/11/2026 - Ảnh: The Canadian Press.

Ông Carney đã đến Thâm Quyến để dự thượng đỉnh APEC trong tuần này, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực đa dạng hóa hoạt động thương mại của Canada nhằm giảm bớt sự phụ thuộc quá mức vào Mỹ.

Theo một tuyên bố từ phía Canada vào ngày 17/11, Trung Quốc đã đề nghị nới lỏng thêm thuế quan đối với các mặt hàng xuất khẩu của Canada trị giá khoảng 400 triệu đôla Canada, tương đương 280 triệu USD, mỗi năm - bao gồm thịt lợn đông lạnh, cá và hải sản. Đổi lại, Ottawa sẽ gia hạn thêm hai năm các biện pháp giảm thuế đối với các sản phẩm thép và nhôm từ Trung Quốc mà theo dự kiến ban đầu sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2026.

“Chúng tôi đã mở ra các đơn hàng xuất khẩu mới trị giá hàng tỷ đôla cho nông dân, chủ trang trại và ngư dân Canada. Canada đang đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế để chúng ta có quyền tự do lựa chọn cách sống theo ý muốn của mình”, ông Carney nói trong tuyên bố.

Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang cố gắng xây dựng hình ảnh một trụ cột ổn định cho các quốc gia tầm trung đang lo ngại về chính sách bảo hộ thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Từ khi lên cầm quyền trong nhiệm kỳ thứ hai, ông Trump đã tăng cường sử dụng các biện pháp thuế quan, gây ảnh hưởng bất lợi đến cả những đồng minh thân cận của Washington như Canada.

Trong cuộc gặp, ông Tập Cận Bình nói với ông Carney rằng Trung Quốc và Canada nên “nắm bắt đà phát triển để tăng cường tin cậy chính trị lẫn nhau” và “làm sâu sắc hơn nữa sự hợp tác truyền thống trong các lĩnh vực như thương mại, năng lượng, nông nghiệp và tài chính” - tờ báo Financial Times đưa tin.

Ông Tập cũng kêu gọi Trung Quốc và Canada “cùng nhau thực hiện chủ nghĩa đa phương thực chất… và thúc đẩy xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và bình đẳng hơn”.

Theo các nhà phân tích, ông Carney - nhà lãnh đạo Canada đầu tiên thăm Bắc Kinh trong gần một thập kỷ vào tháng 1 năm nay - đang phải bước đi trên một ranh giới mong manh với chính sách xích lại gần Trung Quốc.

Ông Michael Kovrig, người từng là một nhà ngoại giao và hiện là một chuyên gia phân tích người Canada, cho rằng Trung Quốc muốn “chứng kiến một quốc gia thuộc nhóm công nghiệp phát triển (G7) bình thường hóa và làm sâu sắc thêm quan hệ” với Bắc Kinh, trong lúc quốc gia đó đang trong cuộc chiến thương mại với Washington.

Chuỗi hoạt động ngoại giao dồn dập của ông Tập trong tuần này bao gồm các cuộc gặp song phương với lãnh đạo của nhiều quốc gia trong số 21 thành viên APEC, trong đó có Nga, Mỹ, Nhật Bản, Australia, New Zealand và các nước Đông Nam Á.

Vào ngày thứ Năm (19/11), ông Tập dự kiến sẽ tham gia cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các nhà phân tích gọi đây là “Yalta 2.0”, gợi nhắc đến một hội nghị năm 1945, khi Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt, Thủ tướng Anh Winston Churchill và nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin đã cùng định hình trật tự quốc tế thời hậu Thế chiến thứ hai. Các vấn đề được thảo luận trong cuộc gặp được cả thế giới theo dõi này có thể bao gồm cuộc chiến tại Ukraine, vấn đề Đài Loan, cuộc chiến ở Vùng Vịnh...

Trong khi đó, mối quan hệ Mỹ và Canada đã rơi xuống mức thấp nhất vào tháng 8 vừa qua, khi các cuộc đàm phán thương mại song phương đổ vỡ và cả hai bên mạnh tay áp thuế quan lên hàng hóa của nhau. Mỹ hiện là thị trường nhập khẩu khoảng 2/3 lượng hàng hóa và dịch vụ của Canada, với kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt khoảng 872 tỷ USD.

“Canada đang đối mặt với những biến động gần đây trong chính sách kinh tế và thương mại của Mỹ. Vì vậy, việc tăng cường quan hệ với một đối tác lớn như Trung Quốc là cách thiết thực để Canada xây dựng khả năng chống chịu về kinh tế”, chuyên gia Yu Xiang thuộc Trung tâm An ninh và Chiến lược Quốc tế thuộc Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc, viết trong một bài tên tờ Thời báo Hoàn cầu vào tuần trước.

Trong tuyên bố ngày 17/11, phía Canada cho biết nước này và Trung Quốc cũng đã đạt được thỏa thuận về các dịch vụ hàng không mới, hợp tác hải quan trong lĩnh vực phòng chống ma túy, cũng như tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực dầu khí, năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân.

Ottawa đặt mục tiêu đến năm 2030 tăng kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc thêm 50%. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn Financial Times vào tháng 9, ông Carney lưu ý rằng “Mỹ có mức độ hợp tác sâu sắc hơn với Trung Quốc… so với Canada”. Ngoài ra, trong chuyến thăm Bắc Kinh vào tháng 1, ông còn mô tả Trung Quốc là một “đối tác chiến lược” mà ông cho là dễ đoán định hơn so với Mỹ.

Bà Vina Nadjibulla, CEO của Trung tâm Chiến lược Quốc gia (CSS) ở Canada, nhận định với Financial Times: “Ông Carney hiện đang đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn hơn trước. Đó là làm thế nào để tăng cường hợp tác kinh tế mà không tạo ra những sự phụ thuộc chiến lược mới”.