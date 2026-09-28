Trung Quốc ưu tiên sức khỏe học sinh trong kế hoạch giáo dục mới

Học sinh trường Tiểu học Thực nghiệm số 2 Bắc Kinh tham gia các hoạt động thể thao. Ảnh: Xinhua

Trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 về phát triển giáo dục giai đoạn 2026-2030 mới được công bố, Trung Quốc đã nhấn mạnh quan điểm “sức khỏe học sinh là trên hết”, với hàng loạt yêu cầu liên quan đến hoạt động thể chất, dinh dưỡng, phòng chống bệnh truyền nhiễm và chăm sóc sức khỏe tâm thần cho học sinh.

Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, nước này hiện đã xây dựng hệ thống giáo dục lớn nhất thế giới, với tỷ lệ nhập học mầm non đạt 92,9%, tỷ lệ nhập học trung học phổ thông đạt 92% và tỷ lệ hoàn thành giáo dục bắt buộc 9 năm đạt 96,1%.

Học sinh có ít nhất 2 giờ vận động mỗi ngày

Theo kế hoạch mới được công bố, học sinh tiểu học và trung học ở Trung Quốc sẽ được yêu cầu có ít nhất 2 giờ hoạt động thể chất mỗi ngày, cùng với 15 phút nghỉ giữa các tiết học.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh an toàn thực phẩm và chế độ dinh dưỡng lành mạnh trong trường học, đồng thời yêu cầu chú trọng bảo vệ sức khỏe thể chất của học sinh trước nguy cơ các bệnh truyền nhiễm trong môi trường học đường.

Sức khỏe tâm thần cũng được đưa vào nhóm ưu tiên. Bộ Giáo dục Trung Quốc yêu cầu các trường tăng cường đội ngũ giáo viên phụ trách thúc đẩy sức khỏe tâm thần, đồng thời hoàn thiện hệ thống theo dõi và cảnh báo sớm trên phạm vi quốc gia.

“Quan điểm “sức khỏe là trên hết” đang chuyển từ khẩu hiệu thành hiện thực khi nhiều trường học ở các địa phương đã tìm tòi những cách làm hiệu quả”, ông Tian Zuyin, quan chức cấp cao của Bộ Giáo dục Trung Quốc, nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 23/9.

Theo ông Tian, ngày càng nhiều học sinh có thêm thời gian hoạt động ngoài trời, tiếp xúc với ánh nắng và cải thiện thể chất. Trong những năm tới, Bộ Giáo dục Trung Quốc sẽ tiếp tục yêu cầu các trường quan tâm đến sức khỏe học sinh, nhưng không được sử dụng thời gian dành cho các tiết giáo dục thể chất hoặc giờ nghỉ giữa các tiết vào những mục đích khác.

Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng yêu cầu các trường đa dạng hóa nội dung giáo dục thể chất, giúp học sinh tiếp cận những môn thể thao phù hợp với sở thích.

“Chúng tôi sẽ tổ chức thêm các cuộc thi thể thao ở cấp trường và cấp quốc gia, đồng thời khuyến khích trẻ em tích cực tham gia để tạo sân chơi cho các em thể hiện tài năng”, ông Tian nói.

Học sinh Trường THCS Dandelion trong giờ thể dục. Ảnh: Li Hao/Global Times

Tăng đào tạo nhân lực có kỹ năng

Không chỉ tập trung vào sức khỏe học sinh, kế hoạch giáo dục mới của Trung Quốc còn đặt mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực và tăng ảnh hưởng của nước này trong lĩnh vực giáo dục quốc tế.

Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết sẽ tiếp tục tối ưu hóa các nguồn lực giảng dạy, từ chương trình học, sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên đến các chương trình đào tạo và thực tập, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực có kỹ năng.

Theo Thứ trưởng kiêm người phát ngôn Bộ Giáo dục Wang Guangyan, Trung Quốc dự kiến xây dựng khoảng 200 cơ sở đào tạo trên toàn quốc để thúc đẩy sự kết hợp giữa giáo dục và ngành công nghiệp.

Các chương trình đào tạo nhân lực trình độ cao sẽ được triển khai trong những lĩnh vực như logistics, dịch vụ phần mềm và dữ liệu, thương mại quốc tế và dịch vụ ăn uống, qua đó hỗ trợ phát triển ngành dịch vụ. Định hướng này cho thấy giáo dục nghề nghiệp ở Trung Quốc được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ hơn với nhu cầu nhân lực của nền kinh tế, thay vì chỉ tập trung vào đào tạo kiến thức trong nhà trường.

Mở rộng cửa với sinh viên quốc tế

Một trụ cột khác trong kế hoạch giáo dục giai đoạn 2026-2030 của Trung Quốc là tiếp tục mở cửa và tăng cường hợp tác quốc tế.

Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng đất nước trở thành một điểm đến học tập hấp dẫn đối với những người trẻ tài năng trên thế giới. Ông Guo Peng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Phát triển thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc, cho biết nước này khuyến khích các trường đại học và cao đẳng công nghệ hàng đầu thế giới thành lập các trường quốc tế tại Trung Quốc.

Bắc Kinh cũng mời gọi thanh niên từ nhiều quốc gia tham gia các chương trình giao lưu văn hóa để trải nghiệm Trung Quốc, đồng thời khuyến khích sinh viên Trung Quốc đi học tập ở nước ngoài.

Theo ông Guo, Trung Quốc sẽ tăng cường hợp tác giáo dục và khoa học với các quốc gia, khu vực và tổ chức quốc tế, hướng tới đóng góp vào việc xây dựng một hệ thống giáo dục toàn cầu toàn diện hơn.