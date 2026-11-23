Một nhân viên giới thiệu robot thông minh dùng để đánh giá sức khỏe tinh thần cho một người cao tuổi tại một trung tâm dịch vụ cộng đồng ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trong bối cảnh Việt Nam cũng đang đối mặt với tốc độ già hóa dân số nhanh và nhu cầu mở rộng dịch vụ chăm sóc trẻ em, kinh nghiệm này mở ra những gợi ý thiết thực trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trung Quốc đưa công nghệ vào dịch vụ chăm sóc

Theo Tân Hoa Xã, ngày 23/11, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, Bộ Dân chính, Ủy ban Y tế Quốc gia và Bộ Giáo dục Trung Quốc đã phối hợp ban hành kế hoạch xây dựng hệ thống dịch vụ dành cho người cao tuổi và trẻ nhỏ, trong đó khuyến khích ứng dụng các công nghệ tiên tiến như AI và robot nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc.

Văn kiện được công bố với sự phê duyệt của Quốc vụ viện, tiếp nối cuộc họp về công tác liên quan đến vấn đề già hóa dân số diễn ra trước đó. Kế hoạch hướng tới kết hợp công nghệ với việc mở rộng mạng lưới dịch vụ, cải thiện cơ sở vật chất và tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc thuận tiện hơn.

Theo đó, các cơ sở chăm sóc người cao tuổi và trẻ em được khuyến khích áp dụng nền tảng quản lý thông minh, hệ thống an ninh và phòng cháy, chữa cháy thông minh. Riêng các cơ sở chăm sóc người cao tuổi sẽ được khuyến khích trang bị thiết bị theo dõi sức khỏe thông minh và các công cụ hỗ trợ sinh hoạt.

Đáng chú ý, kế hoạch thúc đẩy ứng dụng các tác nhân AI (AI agents), robot dịch vụ, thiết bị đeo thông minh và bộ khung xương ngoài (exoskeleton) trong hoạt động chăm sóc người cao tuổi. Trung Quốc cũng khuyến khích xây dựng các khu vực trải nghiệm công nghệ tại cơ sở chăm sóc và cộng đồng để người dân có điều kiện tiếp cận, sử dụng những giải pháp mới.

Ở cấp độ quản lý, các địa phương có điều kiện thuận lợi được khuyến khích tập hợp thông tin dịch vụ trên nền tảng chính phủ điện tử, giúp các gia đình dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn dịch vụ chăm sóc tại nhà.

Đối với trẻ nhỏ, kế hoạch hỗ trợ các trường mầm non đủ điều kiện cải tạo, mở rộng cơ sở vật chất để tiếp nhận trẻ từ 2-3 tuổi, góp phần giảm bớt những lo ngại của các gia đình về việc nuôi dạy con. Mạng lưới cơ sở chăm sóc trẻ em cũng được quy hoạch theo mô hình “vòng tròn dịch vụ 15 phút”, nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ trong phạm vi gần nơi sinh sống.

Đến năm 2030, Trung Quốc đặt mục tiêu hoàn thiện hơn mạng lưới cơ sở chăm sóc người cao tuổi và trẻ nhỏ, đồng thời thúc đẩy kết hợp dịch vụ y tế với chăm sóc người cao tuổi, hình thành hệ thống dịch vụ toàn diện, có chi phí phù hợp và bao phủ cả khu vực thành thị lẫn nông thôn.

Cụ thể, số giường chăm sóc điều dưỡng được đặt mục tiêu chiếm 73% tổng số giường tại các cơ sở chăm sóc người cao tuổi; các cơ sở và điểm chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng dự kiến bao phủ 70% số khu dân cư. Đối với trẻ dưới 3 tuổi, tỷ lệ được tiếp nhận tại các cơ sở chăm sóc dự kiến tăng thêm 6 điểm phần trăm so với năm 2025. Kế hoạch cũng ưu tiên cải tạo, nâng cấp 2.000 cơ sở chăm sóc người cao tuổi công lập đã xuống cấp, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và bảo đảm an toàn.

Theo Tân Hoa Xã, trong chỉ đạo gần đây về công tác người cao tuổi, Trung Quốc nhấn mạnh yêu cầu phối hợp giữa Nhà nước, thị trường, xã hội và gia đình; tăng cường hệ thống an sinh xã hội, dịch vụ chăm sóc và y tế, đồng thời khuyến khích người cao tuổi tham gia các hoạt động xã hội. Việc phát triển “nền kinh tế bạc” và xây dựng xã hội thân thiện với người cao tuổi cũng được xác định là những nội dung cần chú trọng.

Trung Quốc hiện là quốc gia có số lượng người cao tuổi lớn nhất thế giới. Tính đến cuối năm 2025, nước này có 323,38 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 23% dân số. Con số này được dự báo vượt 400 triệu người vào khoảng năm 2035.

Gợi mở hướng ứng dụng công nghệ tại Việt Nam

Những kinh nghiệm trên có ý nghĩa tham khảo đối với Việt Nam, nhất là trong bối cảnh áp lực già hóa dân số ngày càng rõ rệt. Theo kết quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 của cơ quan thống kê, cả nước có khoảng 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Dự báo đến năm 2030, con số này sẽ xấp xỉ 18 triệu người. Cùng với đó, mức sinh có xu hướng giảm, đặt ra yêu cầu tăng cường các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và hỗ trợ gia đình trong nuôi dạy trẻ nhỏ.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đáng chú ý, AI, robot và tự động hóa được xác định trong nhóm công nghệ chiến lược cần ưu tiên phát triển. Nghị quyết cũng nhấn mạnh vai trò trung tâm của người dân, doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, hướng tới đưa thành tựu khoa học, công nghệ vào phục vụ đời sống.

Từ định hướng này, Việt Nam có thể thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng các thiết bị theo dõi sức khỏe từ xa, hệ thống cảnh báo nguy cơ té ngã, thiết bị hỗ trợ vận động và robot phục vụ những nhu cầu sinh hoạt cơ bản của người cao tuổi. Các nền tảng số kết nối cơ sở y tế, cơ sở chăm sóc với gia đình cũng có thể giúp việc theo dõi sức khỏe và tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn, nhất là đối với người cao tuổi sống một mình hoặc tại khu vực còn thiếu nhân lực chăm sóc.

Đối với trẻ nhỏ, công nghệ có thể được ứng dụng trong quản lý cơ sở giữ trẻ, kết nối thông tin giữa gia đình, nhà trường và cơ sở y tế, hỗ trợ theo dõi sức khỏe, dinh dưỡng và quá trình phát triển của trẻ. Bên cạnh đó, việc mở rộng mạng lưới cơ sở chăm sóc trẻ, đặc biệt tại các khu công nghiệp và đô thị đông dân cư, cần được quan tâm song song với ứng dụng công nghệ.

Để những giải pháp này phát huy hiệu quả, cần tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; khuyến khích phát triển các sản phẩm AI, robot và thiết bị thông minh có giá thành phù hợp với điều kiện trong nước. Việc thử nghiệm công nghệ tại các cơ sở chăm sóc cũng cần đi đôi với xây dựng tiêu chuẩn về an toàn, chất lượng dịch vụ và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đặc biệt, công nghệ cần đóng vai trò hỗ trợ, không thay thế sự chăm sóc trực tiếp và tương tác giữa con người với con người.