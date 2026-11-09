Trung Quốc: Tuyết đầu mùa phủ trắng các khu vực tạo nên vẻ đẹp thơ mộng

Trải qua nhiều thế hệ, Ngũ trò Viên Khê (dân ca Đông Anh) vẫn lưu giữ những giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, gắn bó với đời sống tinh thần của người dân vùng đất Đông Sơn. Trong nhịp sống hiện đại, việc đưa di sản trở lại không gian cộng đồng, gắn với giáo dục truyền thống và phát triển du lịch đang mở ra hướng đi để những giá trị văn hóa cha ông tiếp tục được trao truyền, lan tỏa.