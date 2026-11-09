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Trung Quốc: Tuyết đầu mùa phủ trắng các khu vực tạo nên vẻ đẹp thơ mộng

Những đợt tuyết rơi đầu mùa đã phủ trắng nhiều khu vực ở miền Bắc Trung Quốc, đọng trên cành cây, mái nhà và các tuyến đường, tạo nên khung cảnh mùa Đông thơ mộng.

Báo VietnamPlus
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Đoạn Kim Sơn Lĩnh thuộc Vạn Lý Trường Thành tại thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc ngày 8/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đoạn Kim Sơn Lĩnh thuộc Vạn Lý Trường Thành tại thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc ngày 8/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tuyết phủ trắng tại thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, ngày 8/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tuyết phủ trắng tại thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, ngày 8/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tuyết phủ trắng tại Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, ngày 8/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tuyết phủ trắng tại Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, ngày 8/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tuyết phủ trắng xóa tại Vạn Lý Trường Thành ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, ngày 8/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tuyết phủ trắng xóa tại Vạn Lý Trường Thành ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, ngày 8/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân ngắm cảnh tuyết rơi tại Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, ngày 8/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Người dân ngắm cảnh tuyết rơi tại Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, ngày 8/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Toàn cảnh quần thể lăng mộ Đông Thanh sau trận tuyết rơi tại thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, ngày 8/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Toàn cảnh quần thể lăng mộ Đông Thanh sau trận tuyết rơi tại thành phố Tuân Hóa, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, ngày 8/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tuyết phủ trắng xóa tại Vạn Lý Trường Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 8/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tuyết phủ trắng xóa tại Vạn Lý Trường Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 8/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đoạn Bát Đạt Lĩnh thuộc Vạn Lý Trường Thành tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 8/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Đoạn Bát Đạt Lĩnh thuộc Vạn Lý Trường Thành tại Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 8/11/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-tuyet-dau-mua-phu-trang-cac-khu-vuc-tao-nen-ve-dep-tho-mong-post1147226.vnp