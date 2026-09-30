Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả nếu EU thực thi các biện pháp hạn chế thương mại

Cảng hàng hóa Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ có phản ứng kiên quyết để bảo vệ các ngành công nghiệp của mình nếu Liên minh châu Âu (EU) tiến hành các biện pháp hạn chế nhắm vào các doanh nghiệp hoặc hàng hóa của Trung Quốc.

Trong một tuyên bố đưa ra vào cuối ngày 29/9, Bộ Thương mại Trung Quốc đề cập đến một văn bản chung được cho là do một số quốc gia thành viên EU soạn thảo, nhằm thúc đẩy việc tạo ra một công cụ để giải quyết các vấn đề thương mại không công bằng và áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc.

Công cụ này được cho là "biện pháp điển hình của chủ nghĩa bảo hộ và đơn phương", đồng thời sẽ gây tổn hại đến sự ổn định của quan hệ thương mại Trung-Âu.

Nếu phía châu Âu vừa tiến hành đàm phán, tham vấn với Trung Quốc vừa gia tăng sức ép lên nước này, đây sẽ là hành động làm xói mòn nghiêm trọng lòng tin lẫn nhau và cản trở tiến trình tham vấn tổng thể.

Tờ Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) hôm 29/9 dẫn lời một nhà quan sát giấu tên của Trung Quốc cho biết, nước này có thể đáp trả bằng một "bộ công cụ chính sách mạnh mẽ", bao gồm các cuộc điều tra về hành vi phân biệt đối xử, điều tra an ninh đối với chuỗi cung ứng và công nghiệp, cũng như xem xét tác động của các khoản trợ cấp từ nước ngoài.

Báo trên đề cập đến một bài viết của ông Noah Barkin, cố vấn cấp cao về quan hệ châu Âu-Trung Quốc tại công ty nghiên cứu và tư vấn độc lập của Mỹ Rhodium Group.

Ông Barkin cho biết Đức và Pháp đang hoàn tất một văn bản chung trong tuần này nhằm kêu gọi Ủy ban châu Âu đẩy nhanh việc xây dựng một công cụ tương tự như Mục 301, Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ (về các hành vi thương mại không công bằng) để ngăn chặn các hành vi của Trung Quốc tại thị trường EU./.