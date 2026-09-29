Trung Quốc tuyên án tử hình cựu quan chức nhận hối lộ 39 triệu USD

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Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 29/9, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Phật Sơn (Foshan), tỉnh Quảng Đông (Guangdong), đã tuyên án tử hình, hoãn thi hành án 2 năm đối với Bành Hiểu Xuân (Peng Xiaochun), nguyên Phó Chủ tịch Chính hiệp Khu tự trị Quảng Tây (Guangxi), vì tội nhận hối lộ.

Ngoài án tử hình, Bành Hiểu Xuân bị tước quyền lợi chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân. Các khoản tiền có được từ hành vi nhận hối lộ cùng tiền lãi phát sinh sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước.

Theo bản án, từ nửa cuối năm 2006 đến tháng 3/2025, lợi dụng nhiều chức vụ tại Quảng Tây, trong đó có Phó Bí thư Thành ủy Liễu Châu (Liuzhou), Bí thư Thành ủy Hạ Châu (Hezhou), Bí thư Thành ủy Bách Sắc (Baise) và Phó Chủ tịch Chính hiệp Quảng Tây, ông Bành Hiểu Xuân đã trực tiếp hoặc thông qua người khác nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 263 triệu Nhân dân tệ (khoảng 39 triệu USD). Đổi lại, ông này giúp các đơn vị và cá nhân liên quan trong việc ký kết hợp đồng dự án, giải ngân kinh phí và phê duyệt dự án.

Tòa án xác định hành vi của ông Bành Hiểu Xuân cấu thành tội nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến lợi ích của Nhà nước và nhân dân.

Tuy nhiên, xét việc ông này thành khẩn nhận tội, thể hiện sự ăn năn và chủ động hoàn trả tài sản bất chính sau khi bị bắt giữ, tòa quyết định hoãn thi hành án tử hình 2 năm./.