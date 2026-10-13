Trung Quốc tuyên án tử hình 3 thành viên gia tộc lừa đảo khét tiếng

Trung Quốc tuyên án tử hình thành viên băng nhóm lừa đảo tại Myanmar ngày 13/10. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Ngày 13/10, Tòa án Nhân dân Trung cấp Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, tuyên tử hình ba bị cáo Ngụy Hoài Nhân, Trần Đại Vệ và Liêu Cảnh Phương. Ba người khác gồm Ngụy Thanh Đào, Khang Mẫn và Hùng Hằng Tinh bị kết án tù chung thân.

Ngoài ra, 55 bị cáo, trong đó có Tô Hồng Tương, Đặng Tử Đạt và Trần Long Giang, nhận án tù từ 3 năm 3 tháng đến 24 năm. Các hình phạt bổ sung bao gồm phạt tiền, tịch thu tài sản và trục xuất.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2019, hai nhóm tội phạm do các thành viên gia tộc họ Ngụy cầm đầu đã lợi dụng ảnh hưởng của gia tộc này tại vùng Kokang, Myanmar, để xây dựng nhiều khu phức hợp phục vụ hoạt động phạm pháp ở Laukkai.

Nhóm thứ nhất do Ngụy Hoài Nhân và Ngụy Thanh Tùng cầm đầu, với Trần Long Giang cùng các thủ lĩnh Trà Quý Thành và Nhan Long Đế giữ vai trò chủ chốt.

Nhóm thứ hai do Ngụy Dung, Ngụy Thanh Hải và Ngụy Thanh Đào cầm đầu, với sự tham gia của thành viên gia tộc Tô Hồng Tương và thuộc hạ thân cận Đặng Tử Đạt.

Hai nhóm dựa vào lực lượng do gia tộc họ Ngụy kiểm soát để thiết lập các khu phức hợp tội phạm, thu hút những người cung cấp vốn cho hoạt động phạm pháp đến điều hành cơ sở và bảo vệ họ bằng vũ lực.

Các hoạt động phạm pháp gồm lừa đảo qua mạng và viễn thông, tổ chức đánh bạc trái phép, tống tiền, tổ chức mại dâm, buôn bán ma túy và tổ chức đưa người vượt biên trái phép. Tổng số tiền liên quan đến hoạt động đánh bạc và lừa đảo vượt 12,2 tỷ nhân dân tệ.

Theo kết quả điều tra, nhóm tội phạm gia tộc họ Ngụy còn cấu kết với các đường dây lừa đảo tại những khu phức hợp để sát hại những người không tuân thủ sự kiểm soát của chúng.

Ngoài ra, Trần Đại Vệ, một thành viên gia tộc họ Ngụy, đã sử dụng lực lượng do mình kiểm soát để thực hiện các vụ giết người.

Ngụy Hoài Nhân bị bắt và được giới chức Myanmar bàn giao cho cảnh sát Trung Quốc để đưa về nước vào tháng 1/2024. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Tòa án kết luận các bị cáo, trong đó có Ngụy Hoài Nhân và Ngụy Thanh Đào, đã tổ chức, cầm đầu hoặc tham gia các nhóm tội phạm để thực hiện hành vi phạm pháp. Các hành vi được xác định cấu thành 7 tội danh, trong đó có cố ý giết người và lừa đảo.

Ngụy Hoài Nhân bị bắt và được giới chức Myanmar bàn giao cho cảnh sát Trung Quốc để đưa về nước vào tháng 1/2024. Các thành viên gia tộc họ Ngụy lần đầu bị truy tố vào tháng 10/2025. Đến tháng 1/2026, Trung Quốc đã thi hành án tử hình 11 người liên quan đến các đường dây tội phạm tại Myanmar, trong đó có thành viên băng nhóm họ Minh.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) mô tả gia tộc họ Ngụy là “thế lực tội phạm tàn bạo nhất ở miền bắc Myanmar”, đồng thời cho biết nhóm này đã xây dựng một “kiềng ba chân tội phạm”.