Trung Quốc tung gói kích thích lớn nhất kể từ cuối 2024: Trợ cấp 1% lãi suất vay mua nhà, giải ngân 74 tỷ USD trái phiếu

Quốc kỳ Trung Quốc trước các tòa nhà dân cư ở Thượng Hải. (Ảnh: Bloomberg).

Quy mô gói kích thích đúng như kỳ vọng của các chuyên gia

Sau khi thị trường đóng cửa ngày 29/9, các cơ quan chính phủ Trung Quốc đã công bố chương trình hỗ trợ lãi suất cho người vay thế chấp mua nhà và mở rộng các biện pháp trợ giúp từ ngân hàng trung ương.

Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi Hội đồng Nhà nước Trung Quốc cam kết sẽ triển khai "một gói các chính sách bổ sung thiết thực và hiệu quả" nhằm đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội trong năm nay.

Theo tờ Bloomberg, các biện pháp mới nhất là nỗ lực kích thích kinh tế lớn nhất của Trung Quốc kể từ tháng 9/2024 và sẽ giúp tăng khả năng Trung Quốc đạt mục tiêu tăng trưởng 4,5% - 5% trong năm 2026.

Tuy nhiên, các biện pháp được công bố lần này chỉ mang tính chọn lọc, cho thấy các nhà hoạch định chính sách muốn ổn định tăng trưởng mà không cần đến một chương trình mở rộng tài khóa trên diện rộng.

Ông Duncan Wrigley, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Pantheon Macroeconomics, dự đoán gói kích thích mới sẽ giúp GDP Trung Quốc đạt được tốc độ tăng trưởng khoảng dưới 5% trong năm nay.

Tuy nhiên, cũng như nhiều chuyên gia khác, ông cảnh báo động thái chính sách này chưa đủ quyết liệt để giải quyết các vấn đề mang tính cấu trúc của nền kinh tế, bao gồm nhu cầu nội địa yếu và sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu.

Một số thông báo đáng chú ý của Trung Quốc này 29/9 bao gồm chính phủ sẽ trợ cấp lãi suất cho người mua nhà đối đối với những căn nhà đáp ứng điều kiện trên toàn quốc. Người mua nhà lần đầu sẽ nhận được trợ cấp với mức lãi suất hàng năm là 1 điểm % trên tổng số tiền gốc vay thế chấp, trong tối đa 5 năm.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) mở rộng hạn mức cho chương trình hỗ trợ tín dụng dành cho các ngân hàng, nhằm tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng và hoạt động cho vay trong những lĩnh vực trọng điểm, bao gồm công nghệ và doanh nghiệp nhỏ. PBoC cũng cắt giảm 0,25 điểm % lãi suất kỳ hạn một năm của chương trình này xuống còn 1,5%.

Trọng tâm của gói kích thích

Biện pháp hỗ trợ nhà ở mới được cho là sẽ mang lại lợi ích đến các thành phố cấp thấp, chính phủ Trung Quốc đặt ra các giới hạn về diện tích và giá trị bất động sản để xác định các khoản vay đủ điều kiện nhận trợ cấp lãi suất.

Tuy nhiên, giới chuyên gia đánh giá quy mô của chương trình chưa đủ lớn để trở thành một gói cứu trợ toàn diện cho thị trường bất động sản.

Trọng tâm của gói kích thích kinh tế mới là đầu tư, trong đó chính sách tài khóa được kỳ vọng sẽ đóng vai trò chủ đạo.

Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã gợi ý về việc sử dụng hạn mức phát hành trái phiếu địa phương chưa được sử dụng từ các năm trước.

Đa số chuyên gia dự báo các chính quyền địa phương sẽ được phép sử dụng 500 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 74,6 tỷ USD) từ hạn mức trái phiếu chưa dùng đến, tương đương khoảng một nửa tổng hạn mức còn lại.

Ông Zhaopeng Xing, chuyên gia cấp cao về Trung Quốc tại ANZ Banking Group, dự đoán chính phủ Trung Quốc có thể công bố thêm chi tiết về gói kích thích mới trước khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu vào ngày 1/10. Theo ông, các quan chức đang ưu tiên sự ổn định trước thềm Hội nghị Trung ương 5, dự kiến ​​diễn ra từ ngày 26 đến 29/10.

Ông Xing cũng đề cập đến một yếu tố khác ảnh hưởng đến quy mô các biện pháp này. Ông cho biết: "Chính sách tiền tệ đang bị hạn chế bởi môi trường lãi suất bên ngoài".

Nói cách khác, bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất mạnh tay nào của PBoC vào thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có xu hướng tăng lãi suất quỹ liên bang đều có thể gây áp lực giảm giá lên đồng nhân dân tệ và thúc đẩy dòng vốn chảy ra nước ngoài.