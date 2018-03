Trung Quốc tử hình 'bố già' vì tham nhũng 165 triệu USD

Tòa án Trung Quốc vừa tuyên tử hình một cựu quan chức tại tỉnh Sơn Tây với cáo buộc lợi dụng chức vụ và nhận hối lộ hơn 165 triệu USD.

Theo SCMP, cựu phó thị trưởng thành phố Lữ Lương, tỉnh Sơn Tây, Zhang Zhongsheng bị tòa án Trung Quốc tuyên án tử hình hôm 28/3.

Tòa cáo buộc Zhang lợi dụng chức vụ và quyền hạn để tham ô hơn 165 triệu USD từ năm 1997 tới năm 2013. Đổi lại, Zhang giúp đỡ và cấp giấy phép khai mỏ hoặc giấy phép đầu tư các dự án khác cho các doanh nghiệp.

"Hai trong số 18 vụ nhận hối lộ có số tiền lên tới hơn 30 triệu USD", SCMP dẫn phán quyết của tòa.

Zhang Zhongshengbị tuyên án tử hình tại phiên tòa ở thành phố Lâm Phần. Ảnh: SCMP.

Zhang cũng bị buộc tội chủ động đòi các doanh nghiệp đưa hối lộ lên tới 14 triệu USD. Ngoài ra, cựu quan chức không thể giải thích được nguồn gốc các tài sản cá nhân trị giá khoảng 20 triệu USD.

Tòa án Trung Quốc nói Zhang "cực kỳ tham lam", "khinh thường các quy tắc và luật lệ", kết luận ông này xứng đáng nhận mức hình phạt nghiêm khắc nhất vì "tổn thất to lớn ông gây ra cho đất nước và nhân dân Trung Quốc".

Quyết định thi hành án sẽ có hiêu lực nếu được tòa án tối cao tại Bắc Kinh phê chuẩn. Vị cựu phó thị trưởng hiện vẫn có thể kháng cáo bản án tử hình.

Zhang, năm nay 65 tuổi, có hơn 40 năm làm việc cho các cơ quan nhà nước Trung Quốc. Zhang được mệnh danh là "bố già" bởi quyền lực và ảnh hưởng tại thành phố Lữ Lương. Lương bị điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng của đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2014.

Lữ Lương là thành phố chậm phát triển so với mặt bằng chung của Trung Quốc, nơi 20% dân số thuộc diện nghèo. Tuy nhiên, thành phố có những mỏ than đá với trữ lượng lớn đã biến một số nhân vật thành triệu phú trong vài năm qua.

Theo một báo cáo điều tra tham nhũng tại Lữ Lương năm 2014, nhiều doanh nhân thừa nhận phải chi 150.000 USD mỗi năm hối lộ các quan chức, những người có thẩm quyền quản lý các mỏ than và không ngần ngại đóng cửa các mỏ này với lý do an toàn.

"Vụ việc tại Lữ Lương là ví dụ điển hình cho thấy các quan chức, dù ở cấp thấp, có thể chiếm hữu lượng tài sản khổng lồ bằng cách lợi dụng ảnh hưởng của họ đối với các nguồn tài nguyên của đất nước", chuyên gia kinh tế chính trị Hu Xingdou nhận định.

Duy Anh