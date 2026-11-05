Trung Quốc truy tố cựu Ủy viên Bộ Chính trị Mã Hưng Thụy về tội nhận hối lộ

Theo Tân Hoa xã, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc đã quyết định bắt giữ ông Mã Hưng Thụy với cáo buộc nhận hối lộ, đồng thời chỉ định Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, thẩm tra và truy tố vụ án.

Mới đây, cơ quan kiểm sát thành phố Nghi Xương đã chính thức đưa vụ án ra Tòa án nhân dân trung cấp thành phố này.

Ông Mã Hưng Thụy, cựu Ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hồi tháng 3-2025. Ảnh: AP

Cáo trạng xác định ông Mã bị cáo buộc lợi dụng quyền hạn và những điều kiện thuận lợi có được từ các vị trí công tác để tạo lợi ích cho người khác, qua đó nhận trái phép tiền và tài sản với giá trị đặc biệt lớn.

Cơ quan kiểm sát cho rằng hành vi này cấu thành tội nhận hối lộ và cần bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật Trung Quốc.

Ông Mã Hưng Thụy từng giữ nhiều chức vụ quan trọng, trong đó có lãnh đạo Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không vũ trụ Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Thâm Quyến, Tỉnh trưởng Quảng Đông và Bí thư Khu tự trị Tân Cương.

Năm 2022, ông được bầu vào Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước khi bị điều tra, ông giữ chức Phó trưởng Nhóm lãnh đạo công tác nông thôn Trung ương.

Tháng 4-2026, Trung Quốc thông báo điều tra ông Mã với nghi vấn vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và pháp luật. Đến tháng 7, ông bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và bãi nhiệm các chức vụ chính quyền.

Ông Mã Hưng Thụy là Ủy viên Bộ Chính trị thứ 4 bị vướng các cáo buộc tham nhũng kể từ khi ông Tập Cận Bình lên lãnh đạo Trung Quốc cuối năm 2012. Ông cũng thuộc nhóm quan chức cấp cao nhất bị điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng của nước này.

Việc truy tố ông Mã diễn ra sau khi Hội nghị Trung ương 5 khóa XX Đảng Cộng sản Trung Quốc xác nhận việc khai trừ hơn 30 quan chức cấp cao, trong đó có ông Mã và một số nhân vật thuộc lĩnh vực quân sự, ngoại giao.