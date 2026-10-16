Trung Quốc truy tố cựu Phó Tỉnh trưởng Hắc Long Giang về tội nhận hối lộ

Ngày 16/10, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPP) cho biết ông Tất Bảo Văn, cựu Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hắc Long Giang, cựu Giám đốc Sở Công an tỉnh này, đã bị truy tố với các cáo buộc hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng để nhận hối lộ.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, SPP cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, gần đây đã chuyển cáo trạng đối với ông Tất Bảo Văn sang Tòa án Nhân dân Trung cấp Thẩm Dương.

Các công tố viên cáo buộc trong thời gian đảm nhiệm nhiều chức vụ cấp cao trong hệ thống công an tại các tỉnh Sơn Đông và Hắc Long Giang, ông Tất Bảo Văn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tạo điều kiện cho người khác nhằm trục lợi, qua đó nhận một lượng lớn tiền và tài sản có giá trị.

Sau khi nghỉ hưu, ông này tiếp tục lợi dụng tầm ảnh hưởng từ các chức vụ cấp cao từng đảm nhiệm trong hệ thống công an tỉnh Sơn Đông để mưu lợi cá nhân.

Ông Tất Bảo Văn, 66 tuổi, quê ở tỉnh Sơn Đông, bắt đầu công tác từ năm 1980, gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 1985 và dành phần lớn sự nghiệp của mình trong ngành công an. Ông có khoảng 36 năm công tác tại Sơn Đông trước khi được điều chuyển đến tỉnh Hắc Long Giang.

Năm 2017, ông trở thành Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hắc Long Giang và nghỉ hưu năm 2020. Cựu quan chức này bị đưa vào diện điều tra từ tháng 11/2025 và bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 5/2026.

Trong một tuyên bố, cơ quan phòng chống tham nhũng cho biết ông Tất Bảo Văn đã nhận tiền và hiện vật để đổi lấy việc tạo điều kiện cho người khác trong công tác bổ nhiệm nhân sự, để người thân lợi dụng thẩm quyền và tầm ảnh hưởng của mình nhằm trục lợi cá nhân, cấp biển số xe trái quy định, sử dụng quyền hạn trong ngành công an để can thiệp vào quá trình xử lý các vụ việc cũng như đấu thầu dự án./.