Trung Quốc - Triều Tiên thông xe cầu biên giới Tân Áp Lục Giang

Cầu Tân Áp Lục Giang dài khoảng 3 km, có 4 làn xe lưu thông hai chiều. Ảnh: NHK

Cầu Tân Áp Lục Giang nối thành phố Đan Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc, với thành phố Sinuiju của Triều Tiên.

Theo hãng tin Tân Hoa xã của nhà nước Trung Quốc, thông điệp ghi hình sẵn của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã được phát tại buổi lễ hôm 15-10. Ông Lý Cường cho biết cây cầu không chỉ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại mà còn góp phần thắt chặt tình cảm giữa nhân dân hai nước nhờ giao lưu qua lại biên giới ngày càng nhiều hơn.

Thủ tướng Trung Quốc nói thêm rằng cây cầu chắc chắn sẽ trở thành “một biểu tượng mới” cho tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Cây cầu dài khoảng 3 km, có 4 làn xe lưu thông hai chiều. Công trình được xây dựng xong vào năm 2014. Song việc thông xe bị trì hoãn do chậm trễ trong việc xây dựng các cơ sở như trạm hải quan...

Tuy nhiên, công tác thi công đã được đẩy nhanh trong bối cảnh hai nước gần đây có những động thái thúc đẩy quan hệ song phương. Cả hai nước đều kỳ vọng cây cầu sẽ giúp mở rộng giao lưu và thương mại qua biên giới.

Theo NHK