Trung Quốc, Triều Tiên sắp khánh thành cầu biên giới sau hơn một thập kỷ xây dựng

Cây cầu mới bắc qua sông Áp Lục tháng 9/2026. Ảnh: Yonhap

Theo hãng thông tấn Tân Hoa của Trung Quốc ngày 14/10, cây cầu mới bắc qua sông Áp Lục nối thành phố Sinuiju của Triều Tiên với Đan Đông của Trung Quốc sẽ chính thức thông xe vào ngày 15/10.

Cầu này dài 3.024 m, có 4 làn xe cơ giới, được khởi công vào tháng 10/2011 và cơ bản hoàn thành vào tháng 10/2014. Tuy nhiên, công trình không được đưa vào sử dụng trong nhiều năm do phía Triều Tiên chưa hoàn thiện hệ thống đường kết nối, cơ sở hạ tầng hải quan và các thủ tục cần thiết cho hoạt động vận tải đường bộ.

Theo trang tin NK News, các hoạt động xây dựng và di chuyển phương tiện tại hai đầu cầu gia tăng sau cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bình Nhưỡng hồi tháng 6/2026. Phân tích hình ảnh vệ tinh cho thấy, trong khoảng thời gian từ ngày 6-11/10, Triều Tiên đã sơn lại các tuyến đường tại khu vực làm thủ tục hải quan gần đầu cầu thuộc lãnh thổ nước này. Trước đó, hình ảnh vệ tinh và video trên mạng xã hội Trung Quốc ghi nhận xe tải và phương tiện hạng nặng di chuyển qua cầu này vào ngày 20/9, làm dấy lên khả năng hai bên tiến hành chạy thử trước khi đưa công trình vào khai thác.

Sự kiện dự kiến ​​diễn ra vào ngày 15/10 tới chỉ cách lễ kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc - Triều Tiên (ngày 6/10) hơn một tuần.

Một nguồn tin ngoại giao tiết lộ cây cầu mới sẽ chỉ dành để vận chuyển hàng hóa, trong khi hành khách vẫn đi lại bằng đường sắt hoặc xe buýt trên cây cầu cũ bắc qua sông Áp Lục.

Cây cầu mới được xem là một trong những dự án hạ tầng xuyên biên giới lớn giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Dù phía Trung Quốc cơ bản hoàn thành công trình trong giai đoạn 2013-2014, nhưng kế hoạch đưa cầu vào sử dụng trong năm 2014 không thực hiện được do phía Triều Tiên chưa hoàn thiện các hạng mục kết nối và cơ sở hạ tầng phục vụ kiểm soát biên giới.

Đến năm 2020, Triều Tiên xây dựng tuyến đường dẫn tới cây cầu. Trong những năm tiếp theo, Trung Quốc tiếp tục nâng cấp cơ sở hải quan ở phía mình, trong khi Triều Tiên triển khai xây dựng khu phức hợp hải quan và kho bãi gần đầu cầu. Các hoạt động chuẩn bị được đẩy mạnh trở lại trong năm 2025, bao gồm kẻ vạch đường trên cầu ở phía Trung Quốc và hoàn thiện các hạng mục liên quan ở phía Triều Tiên.

Tuy nhiên, khả năng gia tăng hoạt động thương mại trong ngắn hạn vẫn phụ thuộc vào các điều kiện thực tế. Theo nguồn tin của NK News, các doanh nhân Trung Quốc tại Đan Đông gặp khó khăn hơn trong việc xin thị thực sang Triều Tiên. Trong khi đó, các chuyến tàu chở khách và chuyến bay của hãng hàng không Air China được khôi phục gần đây vẫn có nhiều chỗ trống, một phần do nhu cầu đi lại chưa tăng tương ứng.

Ở phía Trung Quốc, một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thương mại đã mở cửa gần lối vào cầu. Theo thông tin được đăng trên nền tảng WeChat, một trung tâm thương mại có các cửa hàng KFC và Pizza Hut đang hướng tới nhóm khách hàng là thương nhân và doanh nghiệp tham gia hoạt động giao thương xuyên biên giới.