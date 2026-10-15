Trung Quốc - Triều Tiên khánh thành cầu sau 12 năm chờ đợi

Tại buổi lễ, những chiếc xe tải treo cờ Trung Quốc xếp hàng dài trên cầu trước khi những chuyến xe đầu tiên qua sông, trong khi đám đông tụ tập ở phía đầu cầu Trung Quốc để theo dõi.

Theo giới chức hai bên, cây cầu mới dài khoảng 3 km, được hoàn thành vào năm 2014, nhưng việc đưa vào khai thác bị trì hoãn do công tác chuẩn bị từ phía Triều Tiên, trong đó có việc xây dựng cơ sở hải quan và đường dẫn. Công trình có quy mô lớn hơn cầu Hữu nghị Trung - Triều hiện hữu, vốn được xây dựng năm 1943 và có tuyến đường sắt cùng đường bộ chỉ dành cho một làn xe. Cầu mới được thiết kế với hai làn xe mỗi chiều, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động vận tải hàng hóa và đi lại qua biên giới.

Việc đưa cầu vào sử dụng diễn ra trong bối cảnh trao đổi kinh tế giữa hai nước từng bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19 và các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm vào Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Triều Tiên. Kim ngạch xuất khẩu của nước này sang Triều Tiên năm ngoái tăng 25%, lên 2,3 tỷ USD, mức cao nhất trong 6 năm, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước khi các biện pháp trừng phạt được siết chặt năm 2017.

Các chuyên gia nhận định cây cầu có thể hỗ trợ vận chuyển máy móc, nguyên liệu thô và năng lượng phục vụ các dự án phát triển của Triều Tiên, song khó giúp thương mại song phương lập tức trở lại mức trước các lệnh trừng phạt.

Quan hệ Trung Quốc - Triều Tiên gần đây có dấu hiệu ấm lên. Tháng 3 năm nay, tuyến tàu khách giữa thủ đô hai nước được khôi phục sau 6 năm gián đoạn. Trong lĩnh vực hàng không, ngày 30/3, hãng hàng không quốc gia Trung Quốc Air China cũng tái khai thác đường bay thẳng Bắc Kinh - Bình Nhưỡng, đánh dấu bước tiến trong việc khôi phục kết nối giao thông song phương.