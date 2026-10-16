Trung Quốc, Triều Tiên khai trương cầu biên giới mới

Cây cầu mới bắc qua sông Áp Lục tháng 9-2026. Ảnh: Yonhap

Theo truyền thông Trung Quốc và Hàn Quốc, cây cầu dài khoảng 3 km, có 4 làn xe cơ giới, được khởi công tháng 10-2011 với kinh phí khoảng 2,2 tỷ NDT (328 triệu USD) do Trung Quốc chi trả. Công trình cơ bản hoàn thành năm 2014, nhưng việc khai thác bị trì hoãn do Triều Tiên chưa hoàn thiện đường dẫn, cơ sở hạ tầng hải quan và các thủ tục phục vụ vận tải đường bộ. Đại dịch COVID-19 cùng những trở ngại từ tình hình quốc tế cũng ảnh hưởng đến tiến độ đưa cầu vào hoạt động.

Cầu Áp Lục mới được kỳ vọng bổ sung năng lực vận tải cho cầu Hữu nghị Trung - Triều hiện có, góp phần tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy thương mại song phương. Theo một nguồn tin ngoại giao, cây cầu mới chủ yếu phục vụ vận chuyển hàng hóa, trong khi hành khách tiếp tục sử dụng đường sắt hoặc xe buýt qua cầu cũ. Tuy nhiên, triển vọng gia tăng giao thương vẫn phụ thuộc vào năng lực thông quan, quy định quản lý biên giới và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp hai nước. Những khó khăn trong việc xin thị thực sang Triều Tiên cũng có thể hạn chế hoạt động thương mại trong thời gian đầu khai thác.