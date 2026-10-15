Trung Quốc, Triều Tiên khai trương cầu biên giới mới

Cây cầu mới bắc qua sông Áp Lục tháng 9/2026. Ảnh: Yonhap

Công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối giao thông đường bộ và tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa giữa hai nước sau khoảng 12 năm trì hoãn.

Truyền thông Trung Quốc và Hàn Quốc đưa tin cây cầu dài 3.026 m, có 4 làn xe, được xây dựng với kinh phí khoảng 2,2 tỷ NDT (328 triệu USD) do Trung Quốc chi trả. Công trình hoàn thành từ năm 2014 nhưng chưa thể đưa vào sử dụng do hạ tầng đường dẫn và cơ sở hải quan phía Triều Tiên chưa hoàn thiện, cùng những trở ngại phát sinh từ đại dịch COVID-19 và tình hình quốc tế.

Cầu Áp Lục mới được kỳ vọng bổ sung năng lực vận tải cho cầu Hữu nghị Trung – Triều, công trình được xây dựng từ năm 1943, hiện phục vụ cả giao thông đường sắt và đường bộ. Khi đi vào hoạt động, tuyến cầu mới có thể giúp việc vận chuyển hàng hóa giữa Đan Đông và Tân Nghĩa Châu thuận lợi hơn, góp phần thúc đẩy thương mại song phương. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của công trình đối với hoạt động giao thương sẽ phụ thuộc vào việc tổ chức vận tải, năng lực thông quan và các quy định quản lý biên giới của hai nước.