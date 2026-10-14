Trung Quốc - Triều Tiên chuẩn bị khánh thành cây cầu nối hai nước

Cầu Tân Áp Lục, nối hai bờ sông Áp Lục, sẽ khánh thành ngày 15-10. Ảnh: Reuters

Cây cầu nối thành phố Đan Đông, thuộc tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc, với thành phố Sinuiju của Triều Tiên có chiều dài khoảng 3.024 mét, được thiết kế với 4 làn xe cơ giới. Công trình được xây dựng nhằm tăng cường kết nối giao thông, thúc đẩy trao đổi thương mại và giao lưu giữa hai nước láng giềng.

Dự án được khởi công vào tháng 10-2011 và phần cầu phía Trung Quốc hoàn thành vào tháng 10-2014. Tuy nhiên, công trình chưa thể khai thác trong nhiều năm do các hạng mục đường dẫn, cơ sở hạ tầng và công trình phục vụ kiểm soát xuất nhập cảnh ở phía Triều Tiên chưa hoàn thiện. Những trở ngại trong quan hệ song phương, cùng các lệnh trừng phạt quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, cũng là nguyên nhân khiến tiến độ dự án kéo dài.

Việc đưa cây cầu vào sử dụng diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Triều Tiên thúc đẩy quan hệ song phương. Tại cuộc gặp cấp cao hồi tháng 6-2026 ở Bình Nhưỡng, lãnh đạo hai nước đã cam kết nâng tầm quan hệ và tăng cường giao lưu.

Về kinh tế, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Triều Tiên đạt khoảng 2,3 tỷ USD trong năm 2025, tăng 25% so với năm trước và là mức cao nhất trong 6 năm. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước khi các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc nhằm vào Triều Tiên được áp dụng năm 2017.

Cây cầu mới được kỳ vọng tạo thêm điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và đi lại qua biên giới. Dù vậy, mức độ tác động thực tế đối với thương mại song phương còn phụ thuộc vào cơ chế vận hành cửa khẩu, chính sách kiểm soát biên giới và các hạn chế thương mại hiện hành.

Động thái này cũng diễn ra sau khi Triều Tiên đưa vào hoạt động cây cầu đường bộ đầu tiên kết nối với Nga.

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