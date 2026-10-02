Trung Quốc triệt phá đường dây chuyển tiền phi pháp

Vụ án được điều tra từ tháng 9/2025, sau khi cảnh sát Hong Kong phát hiện các giao dịch chuyển tiền bất thường giữa Hong Kong và Trung Quốc đại lục.

Nhóm này lập các công ty “vỏ bọc” tại Trung Quốc đại lục và Hong Kong, đồng thời thiết lập các kênh chuyển tiền bất hợp pháp giữa hai bên. Đường dây sử dụng nhiều phương thức như thanh toán đối ứng, giao dịch khống, buôn lậu tiền mặt và vàng, giao dịch tiền ảo để chuyển tiền phục vụ các hoạt động tội phạm như cờ bạc và lừa đảo.

Trong chiến dịch, cảnh sát Hong Kong bắt giữ kẻ cầm đầu cùng hai thành viên chủ chốt của đường dây.

Hiện lực lượng chức năng hai bên tiếp tục phối hợp đấu tranh với các hoạt động tội phạm kinh tế liên quan đến Trung Quốc đại lục và Hong Kong, góp phần bảo đảm an ninh tài chính và trật tự kinh tế - tài chính tại Khu Vịnh lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macau.