Trung Quốc triển khai loạt chính sách nhằm ổn định thị trường

Nhà đầu tư theo dõi bảng chỉ số chứng khoán tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Cơ quan quản lý chứng khoán hàng đầu Trung Quốc ngày 2/11 đã công bố gói chính sách phối hợp nhằm ổn định thị trường vốn và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Động thái này cho thấy cơ chế ổn định thị trường đang chuyển dịch từ trạng thái ứng phó khẩn cấp sang một khuôn khổ thể chế dài hạn.

Trong thông báo, Ủy ban Giám sát, Quản lý Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) cho biết họ sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc triển khai toàn diện hai công cụ tiền tệ mang tính cơ cấu.

Đợt thứ ba của cơ chế hoán đổi dành cho các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư và công ty bảo hiểm đã được phê duyệt và sẽ sớm được thực hiện với 31 tổ chức đã đăng ký hạn mức với tổng trị giá hơn 100 tỷ NDT (14,89 tỷ USD).

Chương trình cho vay lại (relending) hỗ trợ mua lại cổ phiếu và tăng tỷ lệ sở hữu sẽ được chuyển đổi từ một biện pháp mang tính giai đoạn thành một cơ chế thể chế dài hạn, với lãi suất cho vay lại được cắt giảm xuống còn 1%.

Theo CSRC, kể từ tháng 9/2024, hai công cụ này đã vận hành hiệu quả: các giao dịch hoán đổi trị giá 105 tỷ NDT đã được thực hiện và các hồ sơ vay vốn phục vụ mục đích mua lại cổ phiếu đạt khoảng 440 tỷ NDT. Những công cụ này đã góp phần thu hút thêm dòng vốn vào thị trường và tạo ra một cơ chế ổn định nội tại.

Về vấn đề mua lại cổ phiếu, cơ quan quản lý cho biết giai đoạn từ năm 2024 đến tháng 10/2026 chứng kiến hoạt động mua lại cổ phiếu gia tăng mạnh mẽ. Trong năm nay, các kế hoạch công bố, khối lượng mua lại thực tế và số lượng cổ phiếu bị hủy bỏ đều đạt mức cao kỷ lục.

Trong thời gian tới, CSRC sẽ sửa đổi các quy định về mua lại cổ phiếu nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đợt "mua lại mang tính phòng vệ"- cho phép doanh nghiệp thực hiện mua lại khi giá cổ phiếu giảm xuống dưới giá phát hành.

Đồng thời, cơ quan này cũng yêu cầu các doanh nghiệp có vốn hóa lớn, các doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ và các công ty huy động vốn vượt nhu cầu thực tế phải thiết lập các quỹ chuyên biệt dành cho việc mua lại cổ phiếu.

Về đổi mới sản phẩm, tính đến ngày 2/11, đợt đầu tiên gồm 18 quỹ hoán đổi danh mục (ETF) chủ động đã huy động được hơn 35 tỷ NDT. CSRC sẽ đẩy mạnh hoàn thiện định vị cho các sản phẩm này, mở rộng các quỹ cổ phiếu, sản phẩm chỉ số đa tài sản và các quỹ có cơ cấu phí linh hoạt, đồng thời hỗ trợ triển khai các quỹ ngược chu kỳ (counter-cyclical).

Đối với hoạt động giao dịch ký quỹ, cơ quan quản lý sẽ tối ưu hóa tỷ lệ tài sản thế chấp và các yêu cầu ký quỹ trong khuôn khổ kiểm soát rủi ro, qua đó nới lỏng vừa phải không gian tài trợ nhằm cải thiện thanh khoản.

Các nhà phân tích cho rằng những động thái này cho thấy cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc đang sử dụng các công cụ dựa trên cơ chế thị trường và ngược chu kỳ để giảm thiểu biến động, thu hút vốn dài hạn và ổn định kỳ vọng, mà không thúc đẩy việc sử dụng đòn bẩy tài chính một cách thiếu thận trọng./.