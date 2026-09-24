Trung Quốc triển khai chiến dịch toàn quốc kích cầu du lịch trước Trung thu

Các sinh viên quốc tế làm bánh trung thu tại thị trấn cổ Phong Thịnh, Trùng Khánh, vào ngày 23/9/2026. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo hãng thông tấn Tân Hoa, một chiến dịch toàn quốc do Bộ Văn hóa và Du lịch phát động ngày 22/9 sẽ diễn ra từ cuối tháng 9 đến hết tháng 10, bao gồm kỳ nghỉ lễ Trung thu kéo dài 3 ngày (từ 25 đến 27/9) và kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần (từ 1 đến 7/10).

Chính quyền các địa phương tại nhiều nơi ở Trung Quốc đang lên kế hoạch tổ chức hơn 20.000 sự kiện văn hóa và du lịch, đồng thời phát hành hơn 310 triệu nhân dân tệ (1.200 tỷ đồng) dưới dạng phiếu mua hàng và trợ cấp tiêu dùng nhằm khuyến khích người dân đi du lịch và chi tiêu trong thời gian diễn ra chiến dịch.

Động thái này nhằm tận dụng một trong những thời điểm chi tiêu lớn nhất trong năm: kỳ nghỉ lễ Quốc khánh - thường là đợt nghỉ dài nhất trong nửa cuối năm đối với đa số người dân Trung Quốc - và năm nay còn trùng với dịp Tết Trung thu, thời điểm truyền thống để các gia đình đoàn tụ.

Theo số liệu của Bộ Văn hóa và Du lịch, trong kỳ nghỉ lễ kết hợp Trung thu và Quốc khánh kéo dài 8 ngày vào năm ngoái, du khách Trung Quốc đã thực hiện 888 triệu chuyến đi nội địa và chi tổng cộng 809 tỷ nhân dân tệ.

Để tiếp nối đà phát triển đó, năm nay chính quyền các địa phương dự kiến triển khai đa dạng các hoạt động, bao gồm du lịch ngắm cảnh, họp mặt gia đình, dã ngoại mùa Thu, du lịch về nguồn, các chuyến đi kết hợp học tập, giải trí về đêm và thưởng thức ẩm thực gắn liền với di sản văn hóa phi vật thể của đất nước.

Chiến dịch trong dịp lễ này phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn trên thị trường du lịch Trung Quốc, nơi hoạt động du lịch ngày càng gắn kết chặt chẽ với các loại hình giải trí, văn hóa, ẩm thực, thể thao và các dịch vụ tiêu dùng khác.

Xu hướng này cũng diễn ra trong bối cảnh hoạt động đi lại xuyên biên giới đang gia tăng. Các cơ quan kiểm soát biên giới Trung Quốc đã ghi nhận 499 triệu lượt khách xuất nhập cảnh trong 8 tháng đầu năm 2026, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

Đà tăng trưởng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì trong các kỳ nghỉ lễ sắp tới. Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia dự báo lưu lượng hành khách qua biên giới trung bình mỗi ngày sẽ vượt mức 2 triệu lượt trong cả hai dịp nghỉ lễ Trung thu và Quốc khánh, với ngày cao điểm dự kiến ghi nhận hơn 2,4 triệu lượt qua lại.