Trung Quốc tìm cách hạ nhiệt đồng nhân dân tệ

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đang tìm cách hạ nhiệt đồng nội tệ. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, ngay sau thông báo trên của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), đồng nhân dân tệ tại thị trường trong nước đã giảm 0,37% so với USD, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 23/10 ở tỷ giá 6,6728 CNY/USD. Với đà giảm này, đồng nội tệ Trung Quốc đang hướng tới phiên giảm sâu nhất kể từ hôm 15/5.

Dự trữ ngoại hối tăng, đồng nhân dân tệ giảm

Trên thị trường quốc tế, giao dịch nhân dân tệ cũng nhanh chóng chìm trong sắc đỏ, đồng pha với sự sụt giảm của giá đồng nội tệ này giao dịch trong nước.

Trước đó, PBOC cho biết sẽ yêu cầu các tổ chức tài chính nâng tỷ lệ dự trữ ngoại hối bắt buộc thêm 2 điểm %, từ 4% lên 6% kể từ ngày 15/11. Theo PBOC, quyết định này được đưa ra nhằm "tăng cường quản lý thanh khoản ngoại hối tại các tổ chức tài chính".

Dựa trên dữ liệu tiền gửi ngoại hối chính thức, Reuters ước tính điều chỉnh này sẽ dẫn đến việc nhà điều hành rút ròng khoảng 24 tỷ USD ra khỏi hệ thống tài chính. Đây được xem là bước đi nhằm siết chặt thanh khoản ngoại tệ, qua đó kìm hãm đà tăng giá của đồng nhân dân tệ.

"Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đang phản ứng trước đà tăng giá mạnh của đồng nhân dân tệ do thị trường thúc đẩy", ông Marco Sun, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tài chính tại MUFG (Trung Quốc), nhận định.

Vị chuyên gia này giải thích thêm rằng bằng cách hấp thụ một phần lượng USD hiện có trong hệ thống ngân hàng, Trung Quốc đang tìm cách hạ nhiệt đà tăng giá của đồng nội tệ, đồng thời ngăn chặn tâm lý thị trường quá kỳ vọng vào một chiều hướng duy nhất.

Tính đến nay, đồng nhân dân tệ đã tăng hơn 5% so với USD, đạt mức mạnh nhất kể từ năm 2022, trở thành một trong những đồng tiền mạnh nhất châu Á.

Động lực cho đà tăng giá này được củng cố vững chắc bởi hoạt động xuất khẩu, thặng dư thương mại khổng lồ cùng làn sóng chuyển đổi ngoại tệ quy mô lớn của các doanh nghiệp.

Góc nhìn từ chuyên gia và lập trường của ngân hàng trung ương

Yêu cầu nâng tỷ lệ dự trữ bắt buộc ngoại hối đánh dấu một sự đảo ngược chính sách so với tháng 9/2023, thời điểm PBOC từng phải hạ tỷ lệ này nhằm ngăn chặn đà mất giá của đồng nội tệ và chống dòng vốn rút ròng.

Giờ đây, với bối cảnh khác, nhà điều hành lại tiếp tục dùng công cụ quen thuộc nhưng theo chiều hướng ngược lại để kìm hãm đà tăng giá.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch thị trường vẫn không kỳ vọng động thái này sẽ đảo ngược được xu hướng tăng giá của đồng nhân dân tệ.

Zhaopeng Xing, chiến lược gia cấp cao về Trung Quốc tại ANZ, nhận định rằng động thái này dường như "mang ý nghĩa biểu tượng lớn hơn" đối với thị trường.

Ông Xing cũng chỉ ra rằng làn sóng các doanh nghiệp ồ ạt thanh toán ngoại hối bằng đồng nhân dân tệ “đang tạo ra tình trạng mất cân bằng trầm trọng với nguồn cung vượt cầu".

Do đó, việc nâng tỷ lệ dự trữ ngoại hối có lẽ vẫn chưa đủ để giải quyết triệt để tình trạng dư cung hiện tại.

Bên cạnh đó, PBOC vẫn tiếp tục hạ tỷ giá tham chiếu trung bình ngày thứ hai liên tiếp trong phiên thứ Ba xuống còn 6,715 CNY/USD. Mức giá này yếu hơn ước tính của Reuters, đồng thời đánh dấu mức chênh lệch lớn nhất kể từ ngày 10/9.

Theo giới quan sát thị trường, xuyên suốt năm nay, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã từng bước điều chỉnh cơ chế định giá hàng ngày đối với đồng nhân dân tệ.

Tuy nhiên, việc duy trì biên độ giá thấp hơn kỳ vọng của thị trường cho thấy nhà điều hành đang cố tình kiểm soát tốc độ và biên độ tăng giá của đồng nội tệ.

Trong khi đó, tại một sự kiện khác diễn ra cùng ngày hôm nay, Phó thống đốc PBOC Zou Lan đã tái khẳng định lập trường cốt lõi của ngân hàng trung ương về vấn đề tỷ giá.

"Trung Quốc vẫn đang thúc đẩy tiến trình mở cửa kinh tế cấp độ cao, đồng thời đề cao nguyên tắc để thị trường đóng vai trò quyết định trong hình thành tỷ giá hối đoái", ông nói.