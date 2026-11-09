Trung Quốc tiếp tục tạm hoãn áp thuế bổ sung 24% với hàng hóa Mỹ

Cảng hàng hóa Los Angeles, bang California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo thông báo đăng trên trang web Bộ Tài chính Trung Quốc, quyết định trên sẽ có hiệu lực từ 13h01 ngày 10/11 (giờ địa phương), nhằm thực hiện những nhận thức chung đạt được tại cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước ở Washington. Quyết định được đưa ra trên cơ sở các quy định pháp luật của Trung Quốc về thuế quan, hải quan và ngoại thương, cũng như các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết đã lưu ý việc Mỹ nhiều lần tuyên bố dự định sử dụng thuế quan theo Điều 301 để thay thế các mức thuế áp dụng theo Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA), vốn không còn hiệu lực. Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát các động thái tiếp theo của Mỹ và điều chỉnh các biện pháp đáp trả thuế quan vào thời điểm thích hợp tùy theo tình hình.

Theo phía Trung Quốc, việc tiếp tục đình chỉ một phần thuế bổ sung đối với hàng hóa Mỹ sẽ góp phần tạo môi trường chính sách tương đối ổn định và có thể dự đoán cho hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, qua đó thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại Trung - Mỹ tiếp tục phát triển ổn định và tích cực.

Thông báo được đưa ra sau cuộc điện đàm tối 6/11 giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer. Trong cuộc điện đàm, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng về những vấn đề kinh tế - thương mại quan trọng cùng quan tâm, tập trung vào việc thực hiện các nhận thức chung đạt được tại những cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước ở Bắc Kinh và Washington, cũng như kết quả tham vấn kinh tế - thương mại.

Trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington hồi tháng 9 năm nay, hai bên đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại đạt được tại Busan (Hàn Quốc) hồi tháng 10/2025, đồng thời lên danh sách giảm thuế cho 60 tỷ USD hàng hóa của nhau.