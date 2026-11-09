Trung Quốc tiếp tục nới lỏng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm

Ngày 9/11, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông báo tiếp tục tạm đình chỉ thực thi sáu văn bản về kiểm soát xuất khẩu được ban hành trong tháng 10/2025. Quyết định có hiệu lực từ ngày 11/11/2026 đến hết ngày 10/1/2027, kéo dài thêm hai tháng so với thời hạn trước đó.

Theo Reuters, các biện pháp thuộc diện tạm đình chỉ liên quan đến một số nguyên tố đất hiếm, thiết bị và công nghệ phục vụ ngành công nghiệp đất hiếm, vật liệu siêu cứng, pin lithium và vật liệu dùng trong sản xuất pin.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: VnEconomy

Trung Quốc bắt đầu áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với một số nguyên tố đất hiếm từ tháng 4/2025, trước khi mở rộng phạm vi vào tháng 10 cùng năm. Tuy nhiên, Bắc Kinh sau đó đồng ý tạm đình chỉ một số biện pháp trong một năm, sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hàn Quốc hồi tháng 11/2025.

Động thái mới nhất nằm trong loạt quyết định điều chỉnh chính sách thương mại được Trung Quốc công bố cùng ngày. Bắc Kinh cũng gia hạn thêm hai tháng việc tạm đình chỉ mức thuế bổ sung 24% đối với hàng hóa Mỹ và các khoản phí cảng đặc biệt áp dụng cho tàu có liên hệ với Mỹ.

Việc tiếp tục đình chỉ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu diễn ra khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận thương mại lâu dài. Tổng thống Trump dự kiến tới Thâm Quyến tham dự Hội nghị Cấp cao APEC trong tháng 11 và có thể gặp Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề sự kiện.

Đất hiếm là nhóm nguyên liệu quan trọng đối với nhiều ngành công nghiệp, từ sản xuất ô tô điện, thiết bị điện tử đến công nghệ quốc phòng. Do đó, chính sách kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc có ảnh hưởng đáng kể tới chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, quyết định gia hạn lần này chỉ áp dụng đối với những biện pháp được nêu cụ thể trong thông báo, không đồng nghĩa Trung Quốc dỡ bỏ toàn bộ các quy định kiểm soát xuất khẩu đất hiếm đang có hiệu lực.

Theo Reuters, Bộ Thương mại Trung Quốc chưa công bố thêm chi tiết về các điều kiện hoặc những bước điều chỉnh tiếp theo sau thời hạn tháng 1/2027.