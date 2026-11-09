Trung Quốc: Tiếp tục miễn một số biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm
Ngày 9/11, Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông báo kéo dài thêm 2 tháng thời gian tạm dừng áp dụng một số biện pháp kiểm soát xuất khẩu, trong đó có các biện pháp liên quan đến đất hiếm. Thời gian gia hạn kéo dài từ ngày 11/11/2026 đến ngày 10/1/2027.
Theo Tân Hoa xã, các biện pháp này được công bố năm 2025, phần lớn liên quan đến đất hiếm. Phạm vi kiểm soát bao gồm 5 nguyên tố đất hiếm trung bình và nặng, trong đó có holmi, cùng một số thiết bị, nguyên liệu và công nghệ liên quan đến đất hiếm. Gói biện pháp cũng bao gồm các quy định về xuất khẩu vật liệu siêu cứng, pin lithium và vật liệu cực âm bằng than chì tổng hợp.
Trước đó, Trung Quốc đã tạm dừng thực thi các biện pháp trên từ ngày 7/11/2025 đến ngày 10/11/2026, trên cơ sở đồng thuận đạt được tại cuộc tham vấn kinh tế và thương mại Trung Quốc - Mỹ ở Kuala Lumpur (Malaysia).
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/trung-quoc-tiep-tuc-mien-mot-so-bien-phap-kiem-soat-xuat-khau-dat-hiem-post1401310.html