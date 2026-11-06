Trung Quốc tiếp tục điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm từ EU

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc đã đưa ra thông báo trên với báo giới và cho biết các cuộc điều tra chống bán phá giá này được khởi xướng dựa trên đơn khiếu nại từ các ngành công nghiệp trong nước. Trung Quốc kêu gọi EU giải quyết các mối quan ngại chung liên quan đến vấn đề kinh tế và thương mại thông qua đối thoại và tham vấn.

Sợi tổng hợp para-aramid là loại vật liệu có độ bền cao được sử dụng trong sản xuất ô tô, cáp quang và áo chống đạn. Hóa chất ethylidene norbornene được sử dụng để sản xuất cao su tổng hợp cho ngành xây dựng và sản xuất phương tiện giao thông cùng một số loại nhựa.

Trước đó, hồi đầu tháng 10, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng đã mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với hợp chất p-Nitrotoluene nhập khẩu từ EU với lý do số hàng nhập khẩu từ EU này gây thiệt hại cho ngành sản xuất p-Nitrotoluene của Trung Quốc. Hợp chất p-Nitrotoluene (còn gọi là 4-Nitrotoluene) chủ yếu được sử dụng để sản xuất các hóa chất ứng dụng rộng rãi trong thuốc nhuộm, thuốc bảo vệ thực vật và dược phẩm.