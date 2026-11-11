Trung Quốc tiếp tục áp đảo thị trường chất điện phân pin xe điện toàn cầu

Dây chuyền lắp ráp xe điện tại nhà máy ở Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo cáo công bố ngày 11/11 của công ty nghiên cứu thị trường năng lượng Hàn Quốc SNE Research, lượng chất điện phân tiêu thụ trong pin xe điện trên toàn cầu trong 9 tháng kể từ đầu năm 2026 đạt khoảng 1,267 triệu tấn, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục củng cố vị thế thống lĩnh, chiếm gần 90% thị phần toàn cầu, trong khi thị phần của các doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản đều suy giảm.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo của SNE Research cho biết số liệu thống kê đối với các dòng xe điện thuần túy (EV), xe hybrid sạc ngoài (PHEV) và xe hybrid (HEV) được đăng ký trên toàn cầu cho thấy, riêng thị trường ngoài Trung Quốc tiêu thụ khoảng 455.000 tấn chất điện phân, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm trước.

Chất điện phân là vật liệu quan trọng trong pin lithium-ion, đóng vai trò môi trường dẫn truyền ion lithium giữa các điện cực, ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ sạc, độ an toàn và tuổi thọ pin. Nhu cầu vật liệu này đang tăng nhanh do dung lượng pin trên mỗi xe điện ngày càng lớn và xu hướng sử dụng pin lithium sắt photphat (LFP) ngày càng phổ biến.

Xét về thị phần trong 9 tháng kể từ đầu năm 2026, các doanh nghiệp Trung Quốc chiếm 89,3%, tăng 2,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, thị phần của các doanh nghiệp Hàn Quốc giảm 2,5 điểm phần trăm, xuống còn 6%; các doanh nghiệp Nhật Bản giảm 0,5 điểm phần trăm, còn 4,6%.

Xét về từng doanh nghiệp, Tinci Materials của Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu thị trường với sản lượng cung ứng khoảng 289.000 tấn, tăng 19,6%. Đứng thứ hai là Capchem với 202.000 tấn, tăng 25,2%. Trong khi đó, BYD ghi nhận mức giảm 4,6%, xuống còn 148.000 tấn.

SNE Research nhận định thị trường chất điện phân đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu và cạnh tranh quyết liệt hơn trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào suy yếu. Các doanh nghiệp Trung Quốc hiện có lợi thế đáng kể về chi phí sản xuất và quy mô cung ứng.

Tuy nhiên, trong giai đoạn tiếp theo, vị thế cạnh tranh của các doanh nghiệp sẽ không chỉ phụ thuộc vào năng lực sản xuất mà còn chịu tác động từ khả năng xây dựng cơ sở sản xuất tại Bắc Mỹ và châu Âu, bảo đảm nguồn cung muối điện phân và phụ gia ổn định, cũng như đáp ứng nhu cầu chất điện phân hiệu suất cao cho các hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS).

Theo đánh giá của SNE Research, việc mở rộng sản xuất tại các thị trường khu vực và nâng cao năng lực cung ứng vật liệu chuyên dụng sẽ là những yếu tố then chốt quyết định khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành pin và vật liệu pin toàn cầu.