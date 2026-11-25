Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, ngày 24/11, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin, ông Trần Cát Ninh - Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Thượng Hải - đang bị điều tra vì có những hành vi “nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”.

Ngày 25/11, bài viết trên trang nhất tờ Nhật báo Giải phóng - cơ quan ngôn luận của Thành ủy Thượng Hải - cho biết các quan chức thành phố đã tổ chức cuộc họp vào đêm muộn để thảo luận về cuộc điều tra nhằm vào ông Trần.

Theo tờ báo, việc ông Trần bị điều tra cho thấy quyết tâm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc “kiên trì thúc đẩy toàn diện công tác quản lý Đảng nghiêm minh”.

“Điều này phát đi tín hiệu mạnh mẽ, rằng chiến dịch chống tham nhũng sẽ không dừng lại hay thoái lui, đồng thời cuộc đấu tranh chống tham nhũng là một trận chiến lâu dài và toàn diện”, bài viết nêu rõ.

Những người tham dự cuộc họp cam kết “quán triệt sâu sắc quyết tâm theo đuổi sự việc đến cùng của Ban Chấp hành Trung ương, duy trì lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, kiên quyết phản đối tham nhũng với lập trường rõ ràng và giữ vững sự thống nhất ở mức độ cao với Ban Chấp hành Trung ương”.

Theo Reuters, lần cuối cùng ông Trần xuất hiện trước công chúng là vào tuần trước. Hiện phóng viên chưa thể liên hệ với ông để đề nghị bình luận.

Trước thông báo bất ngờ về cuộc điều tra nhắm vào ông Trần, ba thành viên khác trong Bộ Chính trị là các ông: Hà Vệ Đông (He Weidong), Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia) và Mã Hưng Thụy (Ma Xingrui) cũng đã vướng vòng lao lý.

Ông Trần (sinh tháng 2/1964) tại tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) và trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 6/1984.

Ông Trần từng lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Hoàng gia London (Imperial College London) và thăng tiến tại Đại học Thanh Hoa danh tiếng, nơi ông từng giữ chức hiệu trưởng.

Ông Trần bắt đầu sự nghiệp trong chính phủ với vai trò Bộ trưởng Bảo vệ Môi trường (được bổ nhiệm tháng 1/2015), sau đó trở thành Thị trưởng Bắc Kinh vào tháng 1/2018.

Năm 2022, ông Trần được bầu vào Bộ Chính trị và được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải - trung tâm tài chính của Trung Quốc.