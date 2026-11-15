Trung Quốc thúc đẩy thương mại hóa công nghệ lưu trữ năng lượng mới

Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa tổng công suất lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng mới trên toàn quốc đạt 300 GW, với thời gian lưu trữ trung bình khoảng 3 giờ, đồng thời thúc đẩy ngành này chuyển từ giai đoạn phát triển quy mô lớn sang giai đoạn phát triển theo định hướng thị trường.

Nhà máy điện Mặt Trời tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cùng Cục Năng lượng Quốc gia (NEA) đã phối hợp ban hành Thông báo về việc triển khai “Phương án thực hiện phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng mới trong Quy hoạch 5 năm lần thứ 15” (giai đoạn 2026-2030). Theo phương án, trong 5 năm tới, hệ thống lưu trữ năng lượng mới sẽ tập trung đáp ứng nhu cầu điều tiết điện trong ngày ở các khâu nguồn điện, lưới điện và phụ tải. Trung Quốc sẽ mở rộng ứng dụng công nghệ này nhằm nâng cao khả năng hấp thụ năng lượng tái tạo, bảo đảm cung ứng điện và duy trì vận hành an toàn, ổn định của hệ thống điện; đồng thời phát triển các kịch bản ứng dụng mới và hỗ trợ khai thác năng lượng tái tạo trong những lĩnh vực phi điện lực.

Về công nghệ và công nghiệp, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng cường nghiên cứu, phát triển các công nghệ và thiết bị then chốt, duy trì năng lực đổi mới công nghệ và trình độ phát triển ngành lưu trữ năng lượng mới trong nhóm dẫn đầu thế giới, bảo đảm khả năng tự chủ đối với các công nghệ và thiết bị cốt lõi. Trung Quốc cũng sẽ củng cố năng lực nghiên cứu, chế tạo trong toàn bộ chuỗi công nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm nguồn cung nguyên liệu quan trọng và nghiên cứu xây dựng hệ thống thu hồi, tái chế các thiết bị lưu trữ năng lượng.

Đáng chú ý, phương án yêu cầu các địa phương căn cứ điều kiện thực tế để phát triển các cụm công nghiệp lưu trữ năng lượng mới, tối ưu hóa phân bổ năng lực sản xuất và cơ cấu ngành. Trung Quốc đồng thời nhấn mạnh việc định hướng các doanh nghiệp sản xuất pin lưu trữ triển khai dự án hợp lý, có trật tự, thực hiện các yêu cầu điều tiết ngành công nghiệp pin lithium-ion và phòng ngừa nguy cơ mở rộng công suất thiếu kiểm soát.

Về cơ chế thị trường, Trung Quốc sẽ thúc đẩy các hệ thống lưu trữ năng lượng mới tham gia bình đẳng vào thị trường điện trung và dài hạn cũng như thị trường điện giao ngay. Các tín hiệu giá thị trường sẽ được sử dụng để khuyến khích doanh nghiệp bố trí kế hoạch vận hành hợp lý, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác và phản ánh đúng giá trị của dịch vụ lưu trữ năng lượng. Trung Quốc cũng khuyến khích các cơ sở năng lượng mới quy mô lớn có hệ thống lưu trữ đi kèm tham gia thị trường điện liên tỉnh, liên khu vực với tư cách một chủ thể thống nhất.

Theo đánh giá trong phương án, việc hoàn thiện cơ chế chính sách, quản lý ngành, điều độ vận hành, tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ chế giá điện sẽ tạo điều kiện thúc đẩy thương mại hóa các công nghệ lưu trữ năng lượng mới, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và phát triển các ngành công nghiệp mới.